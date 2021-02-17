В посольстве России в Мьянме ответили на вопрос об эвакуации сотрудников
13:57 17.02.2021 (обновлено: 14:10 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пикеты против властей в Мьянме у иностранных посольств, в том числе российского, проходят каждый день, носят мирный характер, угрозы дипломатам РФ нет, вопрос об их эвакуации из страны не стоит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии в Янгоне Антон Анисимов.
"Протестная активность в стране продолжается. Набирает обороты движение гражданского неповиновения. На ежедневной основе организуются пикеты против действующей администрации возле иностранных дипмиссий, в том числе посольства России", - сказал дипломат.
"Акции проходят мирно, угрозы сотрудникам российского диппредставительства не представляют, вопрос об эвакуации не стоит", - отметил Анисимов.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей в результате выборов абсолютное большинство мест в парламенте.
Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.
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