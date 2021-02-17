https://ria.ru/20210217/evakuatsiya-1597839082.html

В посольстве России в Мьянме ответили на вопрос об эвакуации сотрудников

В посольстве России в Мьянме ответили на вопрос об эвакуации сотрудников

Пикеты против властей в Мьянме у иностранных посольств, в том числе российского, проходят каждый день, носят мирный характер, угрозы дипломатам РФ нет, вопрос... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:57

2021-02-17T13:57

2021-02-17T14:10

национальная лига за демократию (нлд)

антон анисимов

янгон (город)

россия

мьянма

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пикеты против властей в Мьянме у иностранных посольств, в том числе российского, проходят каждый день, носят мирный характер, угрозы дипломатам РФ нет, вопрос об их эвакуации из страны не стоит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии в Янгоне Антон Анисимов."Протестная активность в стране продолжается. Набирает обороты движение гражданского неповиновения. На ежедневной основе организуются пикеты против действующей администрации возле иностранных дипмиссий, в том числе посольства России", - сказал дипломат.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей в результате выборов абсолютное большинство мест в парламенте.Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

янгон (город)

россия

мьянма

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национальная лига за демократию (нлд), антон анисимов, янгон (город), россия, мьянма, в мире