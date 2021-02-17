https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта

В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта

Новый резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" создаст на площадке "Алабушево" комплекс по производству электрогрузовиков и комплектующих для... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:52

2021-02-17T12:52

2021-02-17T12:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" создаст на площадке "Алабушево" комплекс по производству электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, инвестиции в проект - 375 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). "Компания, получившая статус резидента особой ОЭЗ в январе 2021 года, планирует создать на площадке "Алабушево" в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе. Из общего объема инвестиций в 375 миллионов рублей 355 миллионов будут направлены на проектирование будущего комплекса, строительство и оснащение оборудованием, остальные 20 - на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность. В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 75 новых рабочих мест", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, строительство комплекса компания планирует начать в течение 2021 года.Он напомнил, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет компаниям реализовывать инвестпроекты максимально эффективно, высвободив ресурсы за счет экономии с помощью налоговых льгот на имущество, землю и транспорт.

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586376241.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, новости компаний - экономика