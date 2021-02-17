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В Техасе более чем у миллиона жителей восстановили электроснабжение
В Техасе более чем у миллиона жителей восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановили более чем у миллиона жителей штата Техас, на который обрушилась снежная буря, сообщает специализированный портал poweroutage.com. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T02:52
2021-02-17T02:52
2021-02-17T02:52
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановили более чем у миллиона жителей штата Техас, на который обрушилась снежная буря, сообщает специализированный портал poweroutage.com.Ранее сообщалось, что из более чем 12 миллионов зарегистрированных потребителей электроэнергии в Техасе без света оставались более 4,4 миллиона.По состоянию по состоянию на 02.27 мск. без электричества остаются более 3,1 жителей штата.Совет по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) сообщил, что "восстанавливает мощности настолько быстро, насколько это возможно".Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.
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погода, москва, сша, техас, в мире
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Электроснабжение восстановили более чем у миллиона жителей штата Техас
, на который обрушилась снежная буря, сообщает специализированный портал poweroutage.com
.
Ранее сообщалось, что из более чем 12 миллионов зарегистрированных потребителей электроэнергии в Техасе без света оставались более 4,4 миллиона.
По состоянию по состоянию на 02.27 мск. без электричества остаются более 3,1 жителей штата.
Совет по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) сообщил, что "восстанавливает мощности настолько быстро, насколько это возможно".
Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.