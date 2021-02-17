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Водитель в Приморье получил четыре года колонии за ДТП с шестью погибшими
Водитель в Приморье получил четыре года колонии за ДТП с шестью погибшими
Суд в Приморье назначил 4 года 3 месяца колонии-поселения водителю самосвала, по вине которого в 2019 году в ДТП погибли шесть человек, сообщает краевая... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T06:48
2021-02-17T06:48
россия
владивосток
находка
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Суд в Приморье назначил 4 года 3 месяца колонии-поселения водителю самосвала, по вине которого в 2019 году в ДТП погибли шесть человек, сообщает краевая прокуратура.Шесть человек – водитель и пять пассажиров иномарки - погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково летом 2019 года, ребенок получил перелом бедра. Полиция сообщала, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал. Было возбуждено уголовное дело.Суд признал подсудимого виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"."Суд приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
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россия, владивосток, находка, артем, приморский край, происшествия

Водитель в Приморье получил четыре года колонии за ДТП с шестью погибшими

06:48 17.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Суд в Приморье назначил 4 года 3 месяца колонии-поселения водителю самосвала, по вине которого в 2019 году в ДТП погибли шесть человек, сообщает краевая прокуратура.
Шесть человек – водитель и пять пассажиров иномарки - погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково летом 2019 года, ребенок получил перелом бедра. Полиция сообщала, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал. Было возбуждено уголовное дело.
"Судом установлено, в июле 2019 года фигурант, управляя технически исправным самосвалом HOWO, двигался по участку автомобильной дороги… в направлении Находки. Проявив преступную небрежность, он допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Wish, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.
Суд признал подсудимого виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
"Суд приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
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РоссияВладивостокНаходкаАртемПриморский крайПроисшествия
 
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