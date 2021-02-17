https://ria.ru/20210217/dtp-1597777072.html

Водитель в Приморье получил четыре года колонии за ДТП с шестью погибшими

Водитель в Приморье получил четыре года колонии за ДТП с шестью погибшими

Суд в Приморье назначил 4 года 3 месяца колонии-поселения водителю самосвала, по вине которого в 2019 году в ДТП погибли шесть человек, сообщает краевая... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:48

2021-02-17T06:48

2021-02-17T06:48

россия

владивосток

находка

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Суд в Приморье назначил 4 года 3 месяца колонии-поселения водителю самосвала, по вине которого в 2019 году в ДТП погибли шесть человек, сообщает краевая прокуратура.Шесть человек – водитель и пять пассажиров иномарки - погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково летом 2019 года, ребенок получил перелом бедра. Полиция сообщала, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал. Было возбуждено уголовное дело.Суд признал подсудимого виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"."Суд приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20210213/rebenok-1597339296.html

россия

владивосток

находка

артем

приморский край

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россия, владивосток, находка, артем, приморский край, происшествия