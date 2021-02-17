https://ria.ru/20210217/draka-1597747253.html

Решали год: как суд поступил с москвичом, защитившим девушек от хулиганов

Решали год: как суд поступил с москвичом, защитившим девушек от хулиганов

"Пристали к моим знакомым девушкам и первыми кинулись с кулаками, а потом подали заявление в полицию", — так 32-летний Максим Щербаков описывает конфликт в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:00

2021-02-17T11:00

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. "Пристали к моим знакомым девушкам и первыми кинулись с кулаками, а потом подали заявление в полицию", — так 32-летний Максим Щербаков описывает конфликт в одном из московских супермаркетов. Через год после драки его приговорили к двум годам колонии-поселения. О том, почему он не согласен с вердиктом, а также о грубых ошибках, которые, по мнению адвоката, допустило следствие, — в материале РИА Новости.Случай на кассеВечером 24 августа 2018-го инструктор групповых программ в фитнес-центре Максим закончил смену и зашел в расположенный в том же здании продуктовый магазин "Магнолия"."Встретил коллег Наталью и Лилю, — вспоминает он в беседе с РИА Новости. — Они уже были на кассе, а рядом стояли двое — явно в подпитии. Вели себя грубо, матерились в адрес девчонок, а потом принялись распускать руки. Охранник в конфликт не вмешался, поэтому пришлось действовать самому". Щербаков сделал хулиганам замечание, а девушкам посоветовал вернуться в спортзал и там переждать."Тогда эти двое переключились на меня, — продолжает Максим. — Мол, да кто ты, вообще, такой, что тебе надо и так далее. Чтобы сгладить ситуацию, я улыбался и косил под дурачка. Но их это взбесило еще больше, и они заявили, что подождут меня на улице".По словам тренера, когда он вышел из магазина, агрессивные незнакомцы сразу накинулись на него с кулаками. Впрочем, потасовка продолжалась недолго: спортсмен дал нападавшим отпор и несколькими ударами повалил обоих на землю. Затем позвонил девушкам, сказал, что все уладил и теперь они могут спокойно пойти домой.На следующий день на работу к Щербакову явились оперативники, расспросили о вчерашних событиях и велели зайти в райотдел полиции.Выяснилось, что те двое в больнице сняли побои — у одного диагностировали перелом челюсти. После объяснений Максима отпустили домой, и на этом вроде бы все закончилось.Отложенное расследованиеНо через год Щербакова опять вызвали. Участковый и следователь сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 112 УК России "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". С тренера взяли подписку о невыезде.На вопрос, почему на разбирательство ушел целый год, полицейский ответил, что уголовное дело прекратили, однако затем в районе сменился прокурор. Он поднял старые материалы и дал команду возобновить расследование.Весной 2020-го уголовное дело передали в Хамовнический районный суд Москвы, а осенью Щербакова приговорили к двум годам колонии-поселения. Гособвинитель запрашивал четыре. "Мы считаем, что следствие провели крайне однобоко, — говорит адвокат Максима Андрей Алешкин. — Не выяснили все обстоятельства, не установили и не допросили свидетелей, которые могли бы назвать инициаторов конфликта, и так далее".По словам Алешкина, описанное Щербаковым и девушками поведение потерпевших тянет как минимум на статью о сексуальных домогательствах. Однако это почему-то осталось за кадром. "В тот вечер мы с коллегой зашли в "Магнолию" после работы, — вспоминает Наталья, за которую заступился Щербаков. — Эти двое пьяных сразу привязались к нам. Грубили, приставали".Охранник магазина, продолжает она, ограничился тем, что попросил всех выйти на улицу."Нам с подругой удалось ускользнуть лишь благодаря вмешательству Максима, — подчеркивает девушка. — Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не он. Настроены эти товарищи были крайне агрессивно. О том, что после была драка, я узнала на следующий день. За два с лишним года меня только один раз вызывали к следователю для объяснений".Наталья тоже не согласна с решением суда и готова дать показания под присягой. Она уверена, что потерпевшие сами провоцировали конфликт и не оставили Максиму другого выбора, кроме как постоять за себя."В суд не явились"Адвокат отмечает, что судебно-психиатрическая экспертиза признала Щербакова полностью вменяемым. Просто так нападать на людей он бы не стал. Соответственно, у него должен быть веский мотив, который следствию необходимо найти и доказать. Но этого не сделали. "Мы работали с Максом на протяжении года, — рассказывает один из его бывших коллег. — Он очень спокойный, уравновешенный и доброжелательный, разве что с обостренным чувством справедливости". В основу обвинения и судебного вердикта легли лишь показания потерпевших, которые те дали сразу после драки, а также справка из больницы о сломанной челюсти. "Те двое не явились ни на одно судебное заседание, — добавляет Алешкин. — Как без них можно оглашать приговор? Мало ли кто что написал два года назад. Надо прийти в суд и под присягой рассказать, как все было. Они же не обвиняемые и не имеют права не давать показания".Отсутствие потерпевших на процессе прокурор объяснил тем, что "не смог установить их местонахождение" и выслать повестку.Апелляционную жалобу Мосгорсуд скоро рассмотрит. Щербаков намерен добиться отмены приговора, возвращения материалов на доследование, а затем переквалификации статьи на необходимую оборону и прекращения уголовного дела. Максим и его адвокат все еще надеются встретиться в суде с потерпевшими и задать им несколько уточняющих вопросов.

https://ria.ru/20180704/1523878853.html

https://ria.ru/20171222/1511551471.html

https://ria.ru/20180222/1515090642.html

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