https://ria.ru/20210217/dopsredstva-1597818165.html

На развитие сельских территорий Липецкая область получит допсредства

На развитие сельских территорий Липецкая область получит допсредства

Липецкая область получит в этом году дополнительно иp федерального бюджета 286,4 миллиона рублей на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы "Комплексное... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:24

2021-02-17T12:24

2021-02-17T12:24

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

елецкий район

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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Липецкая область получит в этом году дополнительно иp федерального бюджета 286,4 миллиона рублей на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, деньги пойдут, в частности, на строительство нового корпуса школы на 250 учеников в поселке Ключ Жизни Елецкого района и дополнительного корпуса на 500 учеников школы в городе Лебедянь.Артамонов отметил, что всего в текущем году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета Липецкой области выделено 629,3 миллиона рублей. Еще 54,6 миллионов рублей добавит областной бюджет. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство сельских территорий, строительство школ и детского сада, реконструкцию автодороги."Улучшение качества жизни селян – в числе приоритетов деятельности областной власти. Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210212/tekhnika-1597248968.html

липецкая область

елецкий район

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игорь артамонов, липецкая область, елецкий район