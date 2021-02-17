https://ria.ru/20210217/dipmissiya-1597799618.html

В МИД заявили о готовности работать с США по проблеме дипмиссий

В МИД заявили о готовности работать с США по проблеме дипмиссий

Москва готова сотрудничать с администрацией Джозефа Байдена по решению проблемы функционирования диппредставительств, идет проработка консультаций, заявил в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:47

2021-02-17T10:47

2021-02-17T14:23

россия

джозеф "бо" байден

сергей рябков

сша

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва готова сотрудничать с администрацией Джозефа Байдена по решению проблемы функционирования диппредставительств, идет проработка консультаций, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в российском МИД заявили, что 4 февраля в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Сергею Лаврову, что готов к организации экспертного диалога по устранению накопившихся сложностей в работе дипломатических представительств России и США."Мы готовимся к такому диалогу, работаем на данном отрезке через посольства, передаем и документы, и беседуем с американцами здесь, то же самое происходит в Вашингтоне по линии посольства и госдепартамента. Но помимо общения по дипканалам необходимо сформировать некую материальную базу для организации специализированных консультаций, для отдельного раунда. Может быть, даже в межведомственном формате", - заявил Рябков.Он напомнил, что Москва уже давно предлагала Вашингтону заняться нормализацией условий функционирования загранпредставительств."Есть просто клубок сложнейших проблем, которые не решаются. У нас впечатление такое, что американцы по мотивам, не относящимся к деятельности дипломатов и консульских сотрудников, не хотят этим заниматься. Это просто элемент демонстрации того, что в Вашингтоне имеют в виду "обращаться с Россией" так, как того заслуживает противник. Другого объяснения я не нахожу. Соответственно, мы отвечаем зеркально, и американцы не должны иметь никаких иллюзий: если они не будут решать эти вопросы, значит, ситуация с функционированием их загранучреждений в России тоже останется плачевной", - заявил Рябков.Он подчеркнул, что Москва допускает возможность асимметричного ответа, если США продолжат создавать проблемы для нормальной ротации кадров в дипмиссиях."Если они будут пытаться создавать дальнейшие препятствия нам для нормальной ротации дипкадров и технических кадров – визы они практически не выдают сейчас – соответственно, они получат то же самое, мы найдем способ ответить. В том числе при необходимости и ассиметрично, здесь не должно быть сомнений", - отметил замглавы МИД.В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

https://ria.ru/20210217/sderzhivanie-1597795282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джозеф "бо" байден, сергей рябков, сша, политика