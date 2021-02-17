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МИД надеется, что российское консульское присутствие в США не сократится
МИД надеется, что российское консульское присутствие в США не сократится
Москва надеется, что после закрытия американского генконсульства во Владивостоке российское консульское присутствие в США не сократится, заявил, заявил в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:11
2021-02-17T11:11
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва надеется, что после закрытия американского генконсульства во Владивостоке российское консульское присутствие в США не сократится, заявил, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что ранее в Москве получили ясный сигнал от США, что генеральное консульство США во Владивостоке будет закрыто по решению американской стороны, а деятельность генконсульства в Екатеринбурге будет приостановлена."Мы исходим из этого сигнала. Ничего другого от американцев в его развитие или в плане какой-то коррекции мы не получали", - добавил замглавы МИД РФ.Говоря о возможном влиянии этих действий на российское консульское присутствие в США, Рябков выразил надежду, что оно не сократится.Он напомнил, что после "неправомерных" решений администрации Обамы, а затем и Трампа по закрытию генеральных консульств в Сан-Франциско и Сиэтле у России осталось только две консульские точки (помимо посольства в Вашингтоне, где работает консульский отдел) – это генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке."Мы, разумеется, заинтересованы в сохранении того, что есть. Если администрация Байдена проявит готовность к восстановлению консульского присутствия России на западном побережье США, тогда, соответственно, мы сможем здесь помочь американцам восстановиться. Я не берусь судить, насколько они в этом заинтересованы, но дальнейшее сокращение консульского присутствия, по-моему, идет в ущерб интересам и американских граждан и, разумеется, тех наших соотечественников, кто находится в США... Поток достаточно внушительный, и я думаю, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки мы увидим насколько все это не просто востребовано, но насколько все это нужно расширять, а не сокращать", - сказал Рябков.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД надеется, что российское консульское присутствие в США не сократится

11:11 17.02.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва надеется, что после закрытия американского генконсульства во Владивостоке российское консульское присутствие в США не сократится, заявил, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что ранее в Москве получили ясный сигнал от США, что генеральное консульство США во Владивостоке будет закрыто по решению американской стороны, а деятельность генконсульства в Екатеринбурге будет приостановлена.
"Мы исходим из этого сигнала. Ничего другого от американцев в его развитие или в плане какой-то коррекции мы не получали", - добавил замглавы МИД РФ.
Говоря о возможном влиянии этих действий на российское консульское присутствие в США, Рябков выразил надежду, что оно не сократится.
"Ничего подобного мы от американцев не слышали, и я очень надеюсь, что до этого не дойдет. У нас и так уже "оголено" западное побережье США в плане обеспечения консульских действий и обслуживания наших граждан и американцев", - заявил Рябков.
Он напомнил, что после "неправомерных" решений администрации Обамы, а затем и Трампа по закрытию генеральных консульств в Сан-Франциско и Сиэтле у России осталось только две консульские точки (помимо посольства в Вашингтоне, где работает консульский отдел) – это генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке.
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"Мы, разумеется, заинтересованы в сохранении того, что есть. Если администрация Байдена проявит готовность к восстановлению консульского присутствия России на западном побережье США, тогда, соответственно, мы сможем здесь помочь американцам восстановиться. Я не берусь судить, насколько они в этом заинтересованы, но дальнейшее сокращение консульского присутствия, по-моему, идет в ущерб интересам и американских граждан и, разумеется, тех наших соотечественников, кто находится в США... Поток достаточно внушительный, и я думаю, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки мы увидим насколько все это не просто востребовано, но насколько все это нужно расширять, а не сокращать", - сказал Рябков.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
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