https://ria.ru/20210217/diplomatiya-1597804598.html

МИД надеется, что российское консульское присутствие в США не сократится

МИД надеется, что российское консульское присутствие в США не сократится

Москва надеется, что после закрытия американского генконсульства во Владивостоке российское консульское присутствие в США не сократится, заявил, заявил в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:11

2021-02-17T11:11

2021-02-17T11:11

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва надеется, что после закрытия американского генконсульства во Владивостоке российское консульское присутствие в США не сократится, заявил, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что ранее в Москве получили ясный сигнал от США, что генеральное консульство США во Владивостоке будет закрыто по решению американской стороны, а деятельность генконсульства в Екатеринбурге будет приостановлена."Мы исходим из этого сигнала. Ничего другого от американцев в его развитие или в плане какой-то коррекции мы не получали", - добавил замглавы МИД РФ.Говоря о возможном влиянии этих действий на российское консульское присутствие в США, Рябков выразил надежду, что оно не сократится.Он напомнил, что после "неправомерных" решений администрации Обамы, а затем и Трампа по закрытию генеральных консульств в Сан-Франциско и Сиэтле у России осталось только две консульские точки (помимо посольства в Вашингтоне, где работает консульский отдел) – это генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке."Мы, разумеется, заинтересованы в сохранении того, что есть. Если администрация Байдена проявит готовность к восстановлению консульского присутствия России на западном побережье США, тогда, соответственно, мы сможем здесь помочь американцам восстановиться. Я не берусь судить, насколько они в этом заинтересованы, но дальнейшее сокращение консульского присутствия, по-моему, идет в ущерб интересам и американских граждан и, разумеется, тех наших соотечественников, кто находится в США... Поток достаточно внушительный, и я думаю, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки мы увидим насколько все это не просто востребовано, но насколько все это нужно расширять, а не сокращать", - сказал Рябков.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире