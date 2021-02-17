https://ria.ru/20210217/dialog-1597807287.html

Путин призвал соблюдать культуру диалога даже с непримиримыми оппонентами

Путин призвал соблюдать культуру диалога даже с непримиримыми оппонентами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ обратил их внимание на то, что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:23

2021-02-17T11:23

2021-02-17T11:45

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ обратил их внимание на то, что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции."Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны", - обратился Путин к лидерам фракций.

https://ria.ru/20210217/putin-1597806382.html

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россия, госдума рф, владимир путин, политика