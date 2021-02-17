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Путин призвал соблюдать культуру диалога даже с непримиримыми оппонентами
Путин призвал соблюдать культуру диалога даже с непримиримыми оппонентами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ обратил их внимание на то, что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:23
2021-02-17T11:23
2021-02-17T11:45
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политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ обратил их внимание на то, что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции."Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны", - обратился Путин к лидерам фракций.
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ
обратил их внимание на то, что необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами.
Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции.
"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны", - обратился Путин к лидерам фракций.
"И что особенно важно - необходимо соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами", - добавил президент.