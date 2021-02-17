Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/deputat-1597854973.html
Саратовский депутат обжаловал штраф за участие в несогласованной акции
Саратовский депутат обжаловал штраф за участие в несогласованной акции
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжаловал решение об административном штрафе за участие в несогласованной акции 31 января,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:14
2021-02-17T15:14
николай бондаренко
госдума рф
саратовская областная дума
вячеслав володин
саратовская область
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596472192_76:0:1276:675_1920x0_80_0_0_427776e97db66a07a934a0e781f21296.jpg
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжаловал решение об административном штрафе за участие в несогласованной акции 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Саратова Анастасия Тудакова.Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел и прибыл в Фрунзенский райсуд, который оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Она отметила, что авторы жалоб просят отменить постановление и прекратить производство по делу.Ранее председатель Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил журналистам, что действия Бондаренко, к которому также есть претензии у комиссии Саратовской областной думы, и его заявление о планах идти на выборы являются попыткой сохраниться в политическом поле. По его словам, такие, как Бондаренко, определяют выборы как "политическую прогулку".Комиссия Саратовской областной думы 9 февраля усмотрела нарушение закона о противодействии коррупции со стороны Бондаренко из-за получения им пожертвований от подписчиков в YouTube, направит материалы в прокуратуру, сообщил первый заместитель председателя регионального парламента Алексей Антонов (ЕР). Как отметил Антонов, слова которого привела пресс-служба реготделения "Единой России", депутат или госслужащий "не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в частности, гонораров за свои публикации и выступления", пояснив, что "речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко". Глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов счел давлением на оппозицию решение комиссии по доходам облдумы в отношении Бондаренко, отметив, что это "человек, который (работает депутатом) на непостоянной основе, не получает ни копейки от государства".Ранее Бондаренко на своем канале в YouTube заявил, что намерен баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва, если КПРФ поддержит его выдвижение на выборы.
https://ria.ru/20210209/bondarenko-1596660717.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596472192_248:0:1148:675_1920x0_80_0_0_82e0065ec9960c9911ff3aa31acfe928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай бондаренко, госдума рф, саратовская областная дума, вячеслав володин, саратовская область, саратов, происшествия

Саратовский депутат обжаловал штраф за участие в несогласованной акции

15:14 17.02.2021
 
© Фото : КПРФ Саратов В Саратове депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко вышел из полиции
В Саратове депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко вышел из полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : КПРФ Саратов
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжаловал решение об административном штрафе за участие в несогласованной акции 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Саратова Анастасия Тудакова.
Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел и прибыл в Фрунзенский райсуд, который оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

"Сегодня поступили жалобы на постановление (суда) от Бондаренко и от представителя Бондаренко", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что авторы жалоб просят отменить постановление и прекратить производство по делу.
Саратовский депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко в полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
9 февраля, 13:08
В Кремле прокомментировали заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко
Ранее председатель Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил журналистам, что действия Бондаренко, к которому также есть претензии у комиссии Саратовской областной думы, и его заявление о планах идти на выборы являются попыткой сохраниться в политическом поле. По его словам, такие, как Бондаренко, определяют выборы как "политическую прогулку".
Комиссия Саратовской областной думы 9 февраля усмотрела нарушение закона о противодействии коррупции со стороны Бондаренко из-за получения им пожертвований от подписчиков в YouTube, направит материалы в прокуратуру, сообщил первый заместитель председателя регионального парламента Алексей Антонов (ЕР). Как отметил Антонов, слова которого привела пресс-служба реготделения "Единой России", депутат или госслужащий "не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в частности, гонораров за свои публикации и выступления", пояснив, что "речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко". Глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов счел давлением на оппозицию решение комиссии по доходам облдумы в отношении Бондаренко, отметив, что это "человек, который (работает депутатом) на непостоянной основе, не получает ни копейки от государства".
Ранее Бондаренко на своем канале в YouTube заявил, что намерен баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва, если КПРФ поддержит его выдвижение на выборы.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"
 
Николай БондаренкоГосдума РФСаратовская областная ДумаВячеслав ВолодинСаратовская областьСаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния