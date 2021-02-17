Саратовский депутат обжаловал штраф за участие в несогласованной акции
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжаловал решение об административном штрафе за участие в несогласованной акции 31 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Саратова Анастасия Тудакова.
Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел и прибыл в Фрунзенский райсуд, который оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
"Сегодня поступили жалобы на постановление (суда) от Бондаренко и от представителя Бондаренко", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что авторы жалоб просят отменить постановление и прекратить производство по делу.
Ранее председатель Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил журналистам, что действия Бондаренко, к которому также есть претензии у комиссии Саратовской областной думы, и его заявление о планах идти на выборы являются попыткой сохраниться в политическом поле. По его словам, такие, как Бондаренко, определяют выборы как "политическую прогулку".
Комиссия Саратовской областной думы 9 февраля усмотрела нарушение закона о противодействии коррупции со стороны Бондаренко из-за получения им пожертвований от подписчиков в YouTube, направит материалы в прокуратуру, сообщил первый заместитель председателя регионального парламента Алексей Антонов (ЕР). Как отметил Антонов, слова которого привела пресс-служба реготделения "Единой России", депутат или госслужащий "не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в частности, гонораров за свои публикации и выступления", пояснив, что "речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко". Глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов счел давлением на оппозицию решение комиссии по доходам облдумы в отношении Бондаренко, отметив, что это "человек, который (работает депутатом) на непостоянной основе, не получает ни копейки от государства".
Ранее Бондаренко на своем канале в YouTube заявил, что намерен баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва, если КПРФ поддержит его выдвижение на выборы.
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