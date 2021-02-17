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В России зафиксировали резкий рост популярности Clubhouse
В России зафиксировали резкий рост популярности Clubhouse
Крупнейшие российские сотовые операторы зафиксировали повышенный интерес к соцсети Clubhouse, аудитория приложения увеличивается с каждым днем, сообщили... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T06:14
2021-02-17T11:25
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россия
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билайн
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мтс
москва
технологии
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МОСКВА, 17 фев- РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы зафиксировали повышенный интерес к соцсети Clubhouse, аудитория приложения увеличивается с каждым днем, сообщили опрошенные РИА Новости представители компаний.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.В "Билайне" отметили, что аудитория приложения увеличивается с каждым днем. "Самый большой прирост аудитории пришелся на 14 февраля и составил + 72% по сравнению с предыдущим днем. Но с учетом того, что приложение доступно только для пользователей iOS устройств, пока рано сравнивать существующую динамику с проникновением других популярных приложений", - рассказали в пресс-службе.В Tele2 равным образом сообщили об интересе к соцсети. "Мы рады появлению на рынке сервиса, который привлек стольких пользователей. Однако сейчас сложно прогнозировать, насколько устойчив этот интерес. Пока мы следим за реакцией клиентов на новый продукт, и решение о бесплатном доступе к Clubhouse будем принимать на основании спроса", - сказали в компании.В МТС также не исключили возможности добавить Clubhouse в тарифы и опции, на которых трафик на мессенджеры и социальные сети не тарифицируется. Yota не будет считать трафик на соцсеть для голосового общения с 16 до 23 февраля.Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, приложение становится таким же безлимитным, как и множество других ресурсов, с точки зрения расхода интернет-трафика. В остальных случаях интернет трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты.
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clubhouse, россия, yota, билайн, apple ios, мтс, москва, технологии, общество

В России зафиксировали резкий рост популярности Clubhouse

06:14 17.02.2021 (обновлено: 11:25 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев- РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы зафиксировали повышенный интерес к соцсети Clubhouse, аудитория приложения увеличивается с каждым днем, сообщили опрошенные РИА Новости представители компаний.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
"За неделю с 8 по 15 февраля трафик в приложении вырос на 550%", - прокомментировал директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских. В МТС также сообщили, что трафик на подкаст платформы и онлайн-радио стал заметным в Москве.
В "Билайне" отметили, что аудитория приложения увеличивается с каждым днем. "Самый большой прирост аудитории пришелся на 14 февраля и составил + 72% по сравнению с предыдущим днем. Но с учетом того, что приложение доступно только для пользователей iOS устройств, пока рано сравнивать существующую динамику с проникновением других популярных приложений", - рассказали в пресс-службе.
В Tele2 равным образом сообщили об интересе к соцсети. "Мы рады появлению на рынке сервиса, который привлек стольких пользователей. Однако сейчас сложно прогнозировать, насколько устойчив этот интерес. Пока мы следим за реакцией клиентов на новый продукт, и решение о бесплатном доступе к Clubhouse будем принимать на основании спроса", - сказали в компании.
В МТС также не исключили возможности добавить Clubhouse в тарифы и опции, на которых трафик на мессенджеры и социальные сети не тарифицируется. Yota не будет считать трафик на соцсеть для голосового общения с 16 до 23 февраля.
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Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, приложение становится таким же безлимитным, как и множество других ресурсов, с точки зрения расхода интернет-трафика. В остальных случаях интернет трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты.
 
ClubhouseРоссияYotaБилайнApple iOSМТСМоскваТехнологииОбщество
 
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