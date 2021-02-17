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Юрист рассказал, когда вам не следует водить чужое авто
Юрист рассказал, когда вам не следует водить чужое авто
Любому водителю должно быть известно, что поездка на чужом автомобиле без согласия его владельца грозит уголовной ответственностью. Но если такое согласие есть, РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:11
2021-02-17T01:11
2021-02-17T01:11
анатолий миронов (адвокат)
россия
авто
общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Любому водителю должно быть известно, что поездка на чужом автомобиле без согласия его владельца грозит уголовной ответственностью. Но если такое согласие есть, риск штрафа сохраняется, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По его словам, от ответственности не освобождает полученное от владельца согласие, если оно устное, при этом собственник предупредил, что гражданская ответственность водителя не застрахована. Водителю в таком случае будет грозить штраф в размере 800 рублей. Если страховка имеется, но имя водителя в полисе не указано, штраф составит 500 рублей. Штраф неизбежен и в случае, если с полисом все в порядке, но его нет при себе ни в бумажном, ни в электронном виде."Как правило, мы трепетно следим за страховками на собственные машины, но, когда нас попросили ненадолго сесть за руль наши близкие, мы подчас поступаем опрометчиво, пренебрегаем требованиями закона, о чем впоследствии можем сильно пожалеть", – заключил Миронов.
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анатолий миронов (адвокат), россия, авто, общество
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
Любому водителю должно быть известно, что поездка на чужом автомобиле без согласия его владельца грозит уголовной ответственностью. Но если такое согласие есть, риск штрафа сохраняется, рассказал агентству "Прайм
" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов
.
По его словам, от ответственности не освобождает полученное от владельца согласие, если оно устное, при этом собственник предупредил, что гражданская ответственность водителя не застрахована. Водителю в таком случае будет грозить штраф в размере 800 рублей. Если страховка имеется, но имя водителя в полисе не указано, штраф составит 500 рублей.
Штраф неизбежен и в случае, если с полисом все в порядке, но его нет при себе ни в бумажном, ни в электронном виде.
"Как правило, мы трепетно следим за страховками на собственные машины, но, когда нас попросили ненадолго сесть за руль наши близкие, мы подчас поступаем опрометчиво, пренебрегаем требованиями закона, о чем впоследствии можем сильно пожалеть", – заключил Миронов.