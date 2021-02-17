https://ria.ru/20210217/bolnitsy-1597856750.html

Еще три больницы Подмосковья вернулись к плановой работе

Еще три больницы Подмосковья вернулись к плановой работе

Еще три медицинские организации в Солнечногорске, Ивантеевке и Подольске, перепрофилированные на время пандемии коронавирусной инфекции вернулись к плановому... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:22

2021-02-17T15:22

2021-02-17T15:22

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

ивантеевка

подольск

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КРАСНОГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Еще три медицинские организации в Солнечногорске, Ивантеевке и Подольске, перепрофилированные на время пандемии коронавирусной инфекции вернулись к плановому приему пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области."Мы видим, как улучшается ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 8 медорганизациях, теперь - еще в трех", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она напомнила, что перед окончанием процедуры перепрофилирования в больницах проходит обязательная дезинфекция, а сотрудники проходят медицинское обследование.

https://ria.ru/20210216/elektrichki-1597751278.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

подольск

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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), ивантеевка, подольск