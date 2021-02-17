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Новости Подмосковья
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Еще три больницы Подмосковья вернулись к плановой работе
Еще три больницы Подмосковья вернулись к плановой работе
Еще три медицинские организации в Солнечногорске, Ивантеевке и Подольске, перепрофилированные на время пандемии коронавирусной инфекции вернулись к плановому... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:22
2021-02-17T15:22
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
ивантеевка
подольск
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КРАСНОГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Еще три медицинские организации в Солнечногорске, Ивантеевке и Подольске, перепрофилированные на время пандемии коронавирусной инфекции вернулись к плановому приему пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области."Мы видим, как улучшается ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 8 медорганизациях, теперь - еще в трех", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она напомнила, что перед окончанием процедуры перепрофилирования в больницах проходит обязательная дезинфекция, а сотрудники проходят медицинское обследование.
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московская область (подмосковье)
ивантеевка
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), ивантеевка, подольск

Еще три больницы Подмосковья вернулись к плановой работе

15:22 17.02.2021
 
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Пациентка центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОГОРСК, 17 фев – РИА Новости. Еще три медицинские организации в Солнечногорске, Ивантеевке и Подольске, перепрофилированные на время пандемии коронавирусной инфекции вернулись к плановому приему пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
"Мы видим, как улучшается ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 8 медорганизациях, теперь - еще в трех", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
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Она напомнила, что перед окончанием процедуры перепрофилирования в больницах проходит обязательная дезинфекция, а сотрудники проходят медицинское обследование.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаПодольск
 
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