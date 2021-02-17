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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210217/belorussiya-1597889572.html
МВД Белоруссии провел около 90 обысков у правозащитников и активистов
МВД Белоруссии провел около 90 обысков у правозащитников и активистов
Белорусские правоохранители провели во вторник около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии, сообщила в среду... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:50
2021-02-17T17:50
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Белорусские правоохранители провели во вторник около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.Во вторник в Белорусской ассоциации журналистов сообщили об обыске в организации. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" заявил о визитах силовиков и обысках у ряда журналистов, правозащитников, в том числе в региональных отделениях организации и у координаторов правозащитных кампаний. Позже в центре сообщили об обыске в его офисе в Минске. Председатель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Василий Завадский также сообщил об обыске в офисе его организации в столице. В свою очередь Следственный комитет объяснил, что обыск проводился "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные" для установления обстоятельств финансирования протестов, в рамках расследования дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"."Сотрудники... провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов протестного толка. Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Согласно ему, изъяты деньги в различной валюте - более 80 тысяч долларов в эквиваленте, документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера. Кроме того, правоохранители нашли документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированную символику - растяжки, баннеры, флаги, документы о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи "псевдорепрессированным", литературу, пропагандирующую ЛГБТ-ценности, а также сертификаты об обучении в зарубежных вузах.Там говорится, что "среди изъятого, предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет, которые направлены на экспертизу, а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии провел около 90 обысков у правозащитников и активистов

17:50 17.02.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Белорусские правоохранители провели во вторник около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
Во вторник в Белорусской ассоциации журналистов сообщили об обыске в организации. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" заявил о визитах силовиков и обысках у ряда журналистов, правозащитников, в том числе в региональных отделениях организации и у координаторов правозащитных кампаний. Позже в центре сообщили об обыске в его офисе в Минске. Председатель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Василий Завадский также сообщил об обыске в офисе его организации в столице. В свою очередь Следственный комитет объяснил, что обыск проводился "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные" для установления обстоятельств финансирования протестов, в рамках расследования дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
"Сотрудники... провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов протестного толка. Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Согласно ему, изъяты деньги в различной валюте - более 80 тысяч долларов в эквиваленте, документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера. Кроме того, правоохранители нашли документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированную символику - растяжки, баннеры, флаги, документы о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи "псевдорепрессированным", литературу, пропагандирующую ЛГБТ-ценности, а также сертификаты об обучении в зарубежных вузах.
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Там говорится, что "среди изъятого, предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет, которые направлены на экспертизу, а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков".
"Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси", - поясняется в сообщении. По информации МВД, "они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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