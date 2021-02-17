https://ria.ru/20210217/belgazprombank-1597829939.html
Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"
Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:16
2021-02-17T13:16
2021-02-17T13:16
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595978242_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_c7fb9fad61c88a689785e551341e5b01.jpg
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно."Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу – ред.) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран огромный массив доказательств убедительных", - сказал Швед в среду в Минске после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Видео комментария опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.Он подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что "это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше".
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595978242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1725bef9c1e50e862770ec8a48a5e08c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире