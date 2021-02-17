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Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"
Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:16
2021-02-17T13:16
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно."Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу – ред.) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран огромный массив доказательств убедительных", - сказал Швед в среду в Минске после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Видео комментария опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.Он подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что "это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше".
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"

13:16 17.02.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске
Предварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно.
"Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу – ред.) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран огромный массив доказательств убедительных", - сказал Швед в среду в Минске после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Видео комментария опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Он подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что "это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше".
 
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
 
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