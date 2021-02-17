https://ria.ru/20210217/belgazprombank-1597829939.html

Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"

Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело "Белгазпромбанка"

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:16

2021-02-17T13:16

2021-02-17T13:16

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров "Белгазпромбанка", включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно."Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу – ред.) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран огромный массив доказательств убедительных", - сказал Швед в среду в Минске после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Видео комментария опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.Он подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что "это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше".

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире