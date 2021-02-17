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Россиянка засудила банк за десятилетние начисления по ипотеке
Россиянка засудила банк за десятилетние начисления по ипотеке
Жительница Екатеринбурга через суд добилась от банка возврата денег за ошибочные начисления по кредиту, пишет местный портал E1. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-17T17:41
2021-02-18T05:18
ипотека
кредиты
банки
суды
свердловская область
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга через суд добилась от банка возврата денег за ошибочные начисления по кредиту, пишет местный портал E1.Сообщается, что процесс длился десять лет. Все это время, по словам женщины, она выигрывала суды, однако банк продолжал насчитывать не принадлежавшие ей пени."Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется еще и неустойка. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из нее берет деньги и засовывает их в неустойку. &lt;…&gt; Человек может даже не добраться до погашения процентов", — пояснил изданию один из юристов, знакомых с ситуацией.В январе, по данным портала, женщина обратилась к журналистам и даже пригрозила написать письмо президенту, так как из-за ошибки банка ей начислили задолженность в 150 тысяч рублей. Кроме того, она потребовала от финансовой организации выплатить 48 тысяч, которые ей пришлось переплатить за кредит. Тогда банк извинился перед клиенткой, однако вопрос с возвратом средств урегулировали только сейчас."Компания &lt;…&gt; пересчитала сумму кредитной задолженности заемщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован", — заявили порталу в пресс-службе банка.Сама женщина пока не прокомментировала данные о возврате средств.
https://ria.ru/20210213/kredit-1597295057.html
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ипотека, кредиты, банки, суды, свердловская область, екатеринбург, общество

Россиянка засудила банк за десятилетние начисления по ипотеке

17:41 17.02.2021 (обновлено: 05:18 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга через суд добилась от банка возврата денег за ошибочные начисления по кредиту, пишет местный портал E1.
Сообщается, что процесс длился десять лет. Все это время, по словам женщины, она выигрывала суды, однако банк продолжал насчитывать не принадлежавшие ей пени.
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"Когда у человека просрочка по кредиту, начисляется еще и неустойка. И ошибка в том, что человек платит сумму, банк из нее берет деньги и засовывает их в неустойку. <…> Человек может даже не добраться до погашения процентов", — пояснил изданию один из юристов, знакомых с ситуацией.
В январе, по данным портала, женщина обратилась к журналистам и даже пригрозила написать письмо президенту, так как из-за ошибки банка ей начислили задолженность в 150 тысяч рублей. Кроме того, она потребовала от финансовой организации выплатить 48 тысяч, которые ей пришлось переплатить за кредит. Тогда банк извинился перед клиенткой, однако вопрос с возвратом средств урегулировали только сейчас.
"Компания <…> пересчитала сумму кредитной задолженности заемщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован", — заявили порталу в пресс-службе банка.
Сама женщина пока не прокомментировала данные о возврате средств.
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ИпотекаКредитыБанкиСудыСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
 
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