https://ria.ru/20210217/avtoprodazhi-1597826383.html

В Китае в январе резко выросли продажи пассажирских автомобилей

В Китае в январе резко выросли продажи пассажирских автомобилей

Продажи пассажирских автомобилей в Китае в январе текущего года резко выросли по сравнению с январем 2020 года благодаря растущему спросу в преддверии праздника РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:59

2021-02-17T12:59

2021-02-17T12:59

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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи пассажирских автомобилей в Китае в январе текущего года резко выросли по сравнению с январем 2020 года благодаря растущему спросу в преддверии праздника Весны и мерам по стимулированию потребления со стороны местных органов власти, заявила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.Розничные продажи пассажирских автомобилей, включая седаны, автомобили спортивно-рекреационного назначения и многоцелевые авто, выросли на 25,7% в годовом исчислении и составили 2,16 миллиона единиц в январе. По данным ассоциации, этот показатель снизился на 5,6% в месячном выражении.Оптовые продажи пассажирских автомобилей на новых источниках энергии продемонстрировали уверенный рост в прошлом месяце, подскочив на 290,6% в годовом исчислении и составив около 168 тысяч единиц.В прошлом месяце продажи гибридных автомобилей с дополнительными устройствами подзарядки выросли на 173% в годовом исчислении и составили около 27 тысяч единиц, а продажи электромобилей составили около 141 тысяч единиц, взлетев на 325,8% по сравнению с январем прошлого года.Ассоциация ожидает возобновления роста автомобильного рынка страны в 2021 году, учитывая ускоряющееся восстановление спроса на автомобили, устойчивый экономический рост и большой потенциал автомобильного рынка страны.

https://ria.ru/20210203/internet-1595871402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, китай, экономика