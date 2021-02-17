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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210217/avtoprodazhi-1597826383.html
В Китае в январе резко выросли продажи пассажирских автомобилей
В Китае в январе резко выросли продажи пассажирских автомобилей
Продажи пассажирских автомобилей в Китае в январе текущего года резко выросли по сравнению с январем 2020 года благодаря растущему спросу в преддверии праздника РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:59
2021-02-17T12:59
россия-китай: главное
авто
китай
экономика
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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи пассажирских автомобилей в Китае в январе текущего года резко выросли по сравнению с январем 2020 года благодаря растущему спросу в преддверии праздника Весны и мерам по стимулированию потребления со стороны местных органов власти, заявила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.Розничные продажи пассажирских автомобилей, включая седаны, автомобили спортивно-рекреационного назначения и многоцелевые авто, выросли на 25,7% в годовом исчислении и составили 2,16 миллиона единиц в январе. По данным ассоциации, этот показатель снизился на 5,6% в месячном выражении.Оптовые продажи пассажирских автомобилей на новых источниках энергии продемонстрировали уверенный рост в прошлом месяце, подскочив на 290,6% в годовом исчислении и составив около 168 тысяч единиц.В прошлом месяце продажи гибридных автомобилей с дополнительными устройствами подзарядки выросли на 173% в годовом исчислении и составили около 27 тысяч единиц, а продажи электромобилей составили около 141 тысяч единиц, взлетев на 325,8% по сравнению с январем прошлого года.Ассоциация ожидает возобновления роста автомобильного рынка страны в 2021 году, учитывая ускоряющееся восстановление спроса на автомобили, устойчивый экономический рост и большой потенциал автомобильного рынка страны.
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авто, китай, экономика

В Китае в январе резко выросли продажи пассажирских автомобилей

12:59 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник в одном из автосалонов в Новосибирске
Сотрудник в одном из автосалонов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи пассажирских автомобилей в Китае в январе текущего года резко выросли по сравнению с январем 2020 года благодаря растущему спросу в преддверии праздника Весны и мерам по стимулированию потребления со стороны местных органов власти, заявила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.
Розничные продажи пассажирских автомобилей, включая седаны, автомобили спортивно-рекреационного назначения и многоцелевые авто, выросли на 25,7% в годовом исчислении и составили 2,16 миллиона единиц в январе. По данным ассоциации, этот показатель снизился на 5,6% в месячном выражении.
Оптовые продажи пассажирских автомобилей на новых источниках энергии продемонстрировали уверенный рост в прошлом месяце, подскочив на 290,6% в годовом исчислении и составив около 168 тысяч единиц.
В прошлом месяце продажи гибридных автомобилей с дополнительными устройствами подзарядки выросли на 173% в годовом исчислении и составили около 27 тысяч единиц, а продажи электромобилей составили около 141 тысяч единиц, взлетев на 325,8% по сравнению с январем прошлого года.
Ассоциация ожидает возобновления роста автомобильного рынка страны в 2021 году, учитывая ускоряющееся восстановление спроса на автомобили, устойчивый экономический рост и большой потенциал автомобильного рынка страны.
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