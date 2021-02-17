https://ria.ru/20210217/avtokreditovanie-1597898016.html

В России допустили выделение допсредств на льготное автокредитование

В России допустили выделение допсредств на льготное автокредитование

Минпромторг РФ прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров, слова... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:34

2021-02-17T18:34

2021-02-17T18:38

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров, слова которого передал РИА Новости представитель ведомства.Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за исчерпания текущего лимита средств, говорили РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД) и подтвердили игроки рынка.Министр отметил, что интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы льготного автокредитования кредитные организации вправе устанавливать сами, главное достичь заявленных показателей."На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", - также добавил он.

https://ria.ru/20210211/subsidii-1596950255.html

россия

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2021

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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика