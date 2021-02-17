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В России допустили выделение допсредств на льготное автокредитование
В России допустили выделение допсредств на льготное автокредитование
Минпромторг РФ прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров, слова... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:34
2021-02-17T18:38
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров, слова которого передал РИА Новости представитель ведомства.Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за исчерпания текущего лимита средств, говорили РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД) и подтвердили игроки рынка.Министр отметил, что интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы льготного автокредитования кредитные организации вправе устанавливать сами, главное достичь заявленных показателей."На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", - также добавил он.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В России допустили выделение допсредств на льготное автокредитование

18:34 17.02.2021 (обновлено: 18:38 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповРабота автосалона в Москве
Работа автосалона в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров, слова которого передал РИА Новости представитель ведомства.
Большинство кредитных организаций с понедельника прекратили выдачу автокредитов по льготным государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за исчерпания текущего лимита средств, говорили РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД) и подтвердили игроки рынка.

"Для повышения бюджетной эффективности в 2021 году в программе льготного автокредитования принимают участие кредитные организации, прошедшие конкурсный отбор, в рамках которого каждая организация берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности, распределяется определенный размер субсидии, который она впоследствии может тратить", - передал через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров.

Министр отметил, что интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы льготного автокредитования кредитные организации вправе устанавливать сами, главное достичь заявленных показателей.
"На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", - также добавил он.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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