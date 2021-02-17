https://ria.ru/20210217/arsenaly-1597773597.html
Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
Продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть, а также... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:37
2021-02-17T03:37
2021-02-17T03:37
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть, а также обсудить включение в систему контроля над вооружениями гиперзвукового и нестратегического ядерного оружия, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН."Думаю, что дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана", - уточнил он.Кроме того, считает эксперт, нужно изучить подход к нестратегическому ядерному оружию, которое СНВ-3 не ограничивает.Стоффер сказал также, что считает нужным обсудить и контроль над гиперзвуковыми вооружениями."Думаю, что гиперзвуковые вооружения нужно включить (в будущие договоры). Это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения", - пояснил Стоффер.Он также считает, что со стороны США было ошибкой выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку в него было вложено много труда."Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению", - считает Стоффер. Россия в прошлом отрицала обвинения США в нарушении ДРСМД.
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости.
Продление договора СНВ-3 между Россией
и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть, а также обсудить включение в систему контроля над вооружениями гиперзвукового и нестратегического ядерного оружия, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.
Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН
.
"Я думаю, что возможно продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем. Я думаю, что процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов - может быть, для того, чтобы изучить возможность сократить (вооружения) на одну треть", - сказал Стоффер. По его словам, стороны уже неформально обсуждали такую возможность.
"Думаю, что дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана", - уточнил он.
Кроме того, считает эксперт, нужно изучить подход к нестратегическому ядерному оружию, которое СНВ-3 не ограничивает.
Стоффер сказал также, что считает нужным обсудить и контроль над гиперзвуковыми вооружениями.
"Думаю, что гиперзвуковые вооружения нужно включить (в будущие договоры). Это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения", - пояснил Стоффер.
Он также считает, что со стороны США
было ошибкой выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку в него было вложено много труда.
"Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению", - считает Стоффер. Россия в прошлом отрицала обвинения США в нарушении ДРСМД.