https://ria.ru/20210217/arsenaly-1597773597.html

Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США

Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США

Продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть, а также... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:37

2021-02-17T03:37

2021-02-17T03:37

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть, а также обсудить включение в систему контроля над вооружениями гиперзвукового и нестратегического ядерного оружия, сказал РИА Новости экс-дипломат США Говард Стоффер.Стоффер в 1980-2005 годах работал на различных должностях в госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН."Думаю, что дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана", - уточнил он.Кроме того, считает эксперт, нужно изучить подход к нестратегическому ядерному оружию, которое СНВ-3 не ограничивает.Стоффер сказал также, что считает нужным обсудить и контроль над гиперзвуковыми вооружениями."Думаю, что гиперзвуковые вооружения нужно включить (в будущие договоры). Это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения", - пояснил Стоффер.Он также считает, что со стороны США было ошибкой выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку в него было вложено много труда."Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению", - считает Стоффер. Россия в прошлом отрицала обвинения США в нарушении ДРСМД.

https://ria.ru/20210207/arsenal-1596424711.html

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