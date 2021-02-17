Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/aktsiya-1597794543.html
Омбудсмен Москвы по итогам незаконных акций получила 90 обращений
Омбудсмен Москвы по итогам незаконных акций получила 90 обращений
Всего по итогам всех несогласованных акций к омбудсмену Москвы поступило 90 обращений, ни одно из них не осталось без реакции, сообщила уполномоченный по правам РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:22
2021-02-17T11:03
россия
татьяна потяева
алексей навальный
московская городская дума
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814612_0:113:2870:1727_1920x0_80_0_0_7d9b523807f100da8b83bd328a661e20.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего по итогам всех несогласованных акций к омбудсмену Москвы поступило 90 обращений, ни одно из них не осталось без реакции, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).Около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны на несогласованных акциях в Москве в конце января – начале февраля, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.Полиция проводит более 100 проверок по заявлениям участников несогласованных акций в Москве о получении ими телесных повреждений, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, выступая на заседании Мосгордумы."По сведениям, предоставленным главным управлением МВД России по городу Москве, по фактам полученных телесных повреждений гражданами, по их утверждению, в результате действий сотрудников органов внутренних дел, проводится свыше 100 проверок, результаты которых для рассмотрения и принятия решений направляются в главное следственное управление СК России по Москве", - добавила омбудсмен.По ее словам, также были зафиксированы свыше 15 случаев получения сотрудниками правоохранительных органов травм в ходе выполнения задач по обеспечению правопорядка на прошедших акциях.Ни одно из направленных в МВД обращений о телесных повреждениях на несогласованных акциях по итогам проверки не подтвердилось, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.Организация незаконных акций ставит под угрозу жизнь и здоровье участников и граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210216/proverka-1597767312.html
https://ria.ru/20210210/aktsii-1596870704.html
https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ee1ce4677f31ab24a8d3a3dbf78c0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна потяева, алексей навальный, московская городская дума, москва

Омбудсмен Москвы по итогам незаконных акций получила 90 обращений

10:22 17.02.2021 (обновлено: 11:03 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Мужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего по итогам всех несогласованных акций к омбудсмену Москвы поступило 90 обращений, ни одно из них не осталось без реакции, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.
"Всего по вопросам, касающихся несанкционированных и публичных акций, состоявшихся 23, 31 января и 2 февраля, по телефонной связи и письменно в мой адрес поступило 90 обращений. Ни одно из этих обращений не осталось без реакции уполномоченного, все они находятся в работе. Более того, со многими обратившимися я нахожусь на телефонной связи и обсуждаю с ними эти вопросы", - заявила Потяева.
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 23:29
В Югре МВД начало проверку из-за урока, где изобразили "акцию протеста"
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
Около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны на несогласованных акциях в Москве в конце января – начале февраля, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.
"Согласно данным главного управления МВД России по городу Москве, в период проведения несогласованных акций: 23, 31 января, 2 февраля, в последующие дни - было задержано порядка 5 тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", - рассказала она в ходе заседания Мосгордумы в среду.
Полиция проводит более 100 проверок по заявлениям участников несогласованных акций в Москве о получении ими телесных повреждений, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, выступая на заседании Мосгордумы.
"В мой адрес поступали сообщения о необоснованном применении силы и спецсредств к участникам несанкционированных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов. Эти сигналы требуют проверки, в связи с чем все они до одного приняты в работу, мною направлены соответствующие запросы, и в случае установления нарушений прав граждан виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказала Потяева.
"По сведениям, предоставленным главным управлением МВД России по городу Москве, по фактам полученных телесных повреждений гражданами, по их утверждению, в результате действий сотрудников органов внутренних дел, проводится свыше 100 проверок, результаты которых для рассмотрения и принятия решений направляются в главное следственное управление СК России по Москве", - добавила омбудсмен.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 17:32
В Госдуме выявили схожесть незаконных акций в Москве и Минске
По ее словам, также были зафиксированы свыше 15 случаев получения сотрудниками правоохранительных органов травм в ходе выполнения задач по обеспечению правопорядка на прошедших акциях.
Ни одно из направленных в МВД обращений о телесных повреждениях на несогласованных акциях по итогам проверки не подтвердилось, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.
"В главное управление МВД России по городу Москве, в главное управление Росгвардии по городу Москве, прокуратуру города в инициативном порядке мною направлено 15 запросов, в том числе по сообщениям о нарушении прав задержанных в УВД по Донскому району и причинение телесных повреждений оператору YouTube-канала на акции 2 февраля. По сведению главного управления МВД по городу Москве была организована специальная комиссия ... по проверке данных, которые поступили в СМИ. Итоги проверки говорят о том, что эти данные не подтвердились", - сообщила Потяева.
Организация незаконных акций ставит под угрозу жизнь и здоровье участников и граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:00
Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"
"Организация и проведение подобных публичных акций, даже при наличии действующих процедур, направленных на обеспечение мирного и безопасного характера его проведения, ставит под угрозу жизнь и здоровье не только участников, но и граждан, не имеющих к этим мероприятиям никакого отношения", - заявила Потяева в ходе выступления на заседании Мосгордумы в среду.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
 
РоссияТатьяна ПотяеваАлексей НавальныйМосковская городская думаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния