https://ria.ru/20210217/aktsiya-1597794543.html

Омбудсмен Москвы по итогам незаконных акций получила 90 обращений

Омбудсмен Москвы по итогам незаконных акций получила 90 обращений

Всего по итогам всех несогласованных акций к омбудсмену Москвы поступило 90 обращений, ни одно из них не осталось без реакции, сообщила уполномоченный по правам РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:22

2021-02-17T10:22

2021-02-17T11:03

россия

татьяна потяева

алексей навальный

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего по итогам всех несогласованных акций к омбудсмену Москвы поступило 90 обращений, ни одно из них не осталось без реакции, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).Около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны на несогласованных акциях в Москве в конце января – начале февраля, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.Полиция проводит более 100 проверок по заявлениям участников несогласованных акций в Москве о получении ими телесных повреждений, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, выступая на заседании Мосгордумы."По сведениям, предоставленным главным управлением МВД России по городу Москве, по фактам полученных телесных повреждений гражданами, по их утверждению, в результате действий сотрудников органов внутренних дел, проводится свыше 100 проверок, результаты которых для рассмотрения и принятия решений направляются в главное следственное управление СК России по Москве", - добавила омбудсмен.По ее словам, также были зафиксированы свыше 15 случаев получения сотрудниками правоохранительных органов травм в ходе выполнения задач по обеспечению правопорядка на прошедших акциях.Ни одно из направленных в МВД обращений о телесных повреждениях на несогласованных акциях по итогам проверки не подтвердилось, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.Организация незаконных акций ставит под угрозу жизнь и здоровье участников и граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210216/proverka-1597767312.html

https://ria.ru/20210210/aktsii-1596870704.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

россия

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россия, татьяна потяева, алексей навальный, московская городская дума, москва