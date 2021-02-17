Омбудсмен Москвы по итогам незаконных акций получила 90 обращений
10:22 17.02.2021 (обновлено: 11:03 17.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего по итогам всех несогласованных акций к омбудсмену Москвы поступило 90 обращений, ни одно из них не осталось без реакции, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.
"Всего по вопросам, касающихся несанкционированных и публичных акций, состоявшихся 23, 31 января и 2 февраля, по телефонной связи и письменно в мой адрес поступило 90 обращений. Ни одно из этих обращений не осталось без реакции уполномоченного, все они находятся в работе. Более того, со многими обратившимися я нахожусь на телефонной связи и обсуждаю с ними эти вопросы", - заявила Потяева.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
Около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны на несогласованных акциях в Москве в конце января – начале февраля, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.
"Согласно данным главного управления МВД России по городу Москве, в период проведения несогласованных акций: 23, 31 января, 2 февраля, в последующие дни - было задержано порядка 5 тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних", - рассказала она в ходе заседания Мосгордумы в среду.
Полиция проводит более 100 проверок по заявлениям участников несогласованных акций в Москве о получении ими телесных повреждений, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, выступая на заседании Мосгордумы.
"В мой адрес поступали сообщения о необоснованном применении силы и спецсредств к участникам несанкционированных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов. Эти сигналы требуют проверки, в связи с чем все они до одного приняты в работу, мною направлены соответствующие запросы, и в случае установления нарушений прав граждан виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказала Потяева.
"По сведениям, предоставленным главным управлением МВД России по городу Москве, по фактам полученных телесных повреждений гражданами, по их утверждению, в результате действий сотрудников органов внутренних дел, проводится свыше 100 проверок, результаты которых для рассмотрения и принятия решений направляются в главное следственное управление СК России по Москве", - добавила омбудсмен.
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По ее словам, также были зафиксированы свыше 15 случаев получения сотрудниками правоохранительных органов травм в ходе выполнения задач по обеспечению правопорядка на прошедших акциях.
Ни одно из направленных в МВД обращений о телесных повреждениях на несогласованных акциях по итогам проверки не подтвердилось, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании Мосгордумы в среду.
"В главное управление МВД России по городу Москве, в главное управление Росгвардии по городу Москве, прокуратуру города в инициативном порядке мною направлено 15 запросов, в том числе по сообщениям о нарушении прав задержанных в УВД по Донскому району и причинение телесных повреждений оператору YouTube-канала на акции 2 февраля. По сведению главного управления МВД по городу Москве была организована специальная комиссия ... по проверке данных, которые поступили в СМИ. Итоги проверки говорят о том, что эти данные не подтвердились", - сообщила Потяева.
Организация незаконных акций ставит под угрозу жизнь и здоровье участников и граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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"Организация и проведение подобных публичных акций, даже при наличии действующих процедур, направленных на обеспечение мирного и безопасного характера его проведения, ставит под угрозу жизнь и здоровье не только участников, но и граждан, не имеющих к этим мероприятиям никакого отношения", - заявила Потяева в ходе выступления на заседании Мосгордумы в среду.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.