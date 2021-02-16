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Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача
Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача
Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:05
2021-02-16T09:05
2021-02-16T09:12
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра.Заммэра отметила, что непосредственно на приеме врач сможет скорректировать данные, предварительно собранные новым сервисом единой цифровой платформы здравоохранения.
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