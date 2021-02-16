Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210216/zhaloba-1597628366.html
Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача
Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача
Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:05
2021-02-16T09:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724149_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_4c76e647c8d6f871deaac861fe4a058b.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра.Заммэра отметила, что непосредственно на приеме врач сможет скорректировать данные, предварительно собранные новым сервисом единой цифровой платформы здравоохранения.
https://realty.ria.ru/20210201/polikliniki-1595512464.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724149_599:0:3330:2048_1920x0_80_0_0_ed10a40dbff09ec294891999cdf9805c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача

09:05 16.02.2021 (обновлено: 09:12 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПосетитель и медработник в городской поликлинике № 209 в Москве
Посетитель и медработник в городской поликлинике № 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.
Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра.
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:38
Четыре поликлиники открылись после реконструкции в Москве
"Врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
Заммэра отметила, что непосредственно на приеме врач сможет скорректировать данные, предварительно собранные новым сервисом единой цифровой платформы здравоохранения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2"
14:32Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля
14:29Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания
14:28Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет, заявил игумен
14:27Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
14:27В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
Лента новостейМолния