https://ria.ru/20210216/zhaloba-1597628366.html

Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача

Москвичи смогут пожаловаться на здоровье чат-боту перед приемом у врача

Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:05

2021-02-16T09:05

2021-02-16T09:12

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москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чат-бот на базе искусственного интеллекта поможет врачам московских поликлиник собрать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом, сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра.Заммэра отметила, что непосредственно на приеме врач сможет скорректировать данные, предварительно собранные новым сервисом единой цифровой платформы здравоохранения.

https://realty.ria.ru/20210201/polikliniki-1595512464.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество