Зеленский дал десять дней на поиск виновных в гибели военных в Донбассе
09:47 16.02.2021 (обновлено: 14:01 16.02.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следствие рассматривает три возможные причины подрыва военных в Донбассе, и распорядился установить виновных в трагедии в течение десяти дней.
Ранее силовики информировали, что 14 февраля трое украинских военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе. Зеленский направил расследовать их гибель министра обороны Андрея Тарана и главу Генштаба Руслана Хомчака. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело из-за гибели военных.
Зеленский сообщил в Telegram, что сразу по прибытии из ОАЭ в аэропорту провел совещание с Хомчаком и Тараном. Также на совещании присутствовали замглавы офиса президента Роман Машовец и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.
"Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке… Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины, халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач", — написал Зеленский.
Также президент поручил руководству ВС Украины провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и продолжить разминирование еще активнее.
"За десять дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом", — написал Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.