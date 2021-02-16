https://ria.ru/20210216/zamestitel-1597694616.html

Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава

Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:51

2021-02-16T14:51

2021-02-16T14:59

виктор фисенко

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Кроме того, опубликовано распоряжение правительства, согласно которому Сергей Владимирович Глаголев назначен замминистра здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20210212/topilin-1597276598.html

россия

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2021

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виктор фисенко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)