https://ria.ru/20210216/zamestitel-1597694616.html
Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава
Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:51
2021-02-16T14:51
2021-02-16T14:59
виктор фисенко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Кроме того, опубликовано распоряжение правительства, согласно которому Сергей Владимирович Глаголев назначен замминистра здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20210212/topilin-1597276598.html
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виктор фисенко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)