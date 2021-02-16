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Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава
Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:51
2021-02-16T14:59
виктор фисенко
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Кроме того, опубликовано распоряжение правительства, согласно которому Сергей Владимирович Глаголев назначен замминистра здравоохранения РФ.
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виктор фисенко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Виктор Фисенко назначен первым заместителем главы Минздрава

14:51 16.02.2021 (обновлено: 14:59 16.02.2021)
 
© Фото : правительство Приморского краяВиктор Фисенко
Виктор Фисенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : правительство Приморского края
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Кроме того, опубликовано распоряжение правительства, согласно которому Сергей Владимирович Глаголев назначен замминистра здравоохранения РФ.
Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 20:03
Названа причина увольнения Топилина из ПФР
 
Виктор ФисенкоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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