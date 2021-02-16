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В Арзамасе задержали подозреваемого в похищении школьницы
В Арзамасе задержали подозреваемого в похищении школьницы
Мужчина, подозреваемый в похищении малолетней девочки, задержан по горячим следам в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:45
2021-02-16T11:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пушкин
арзамас
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении малолетней девочки, задержан по горячим следам в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, днем 15 февраля мужчина напал на незнакомую девочку, возвращающуюся из школы, на улице Пушкина в Арзамасе. Приставив нож и угрожая применением насилия, он привел ее в свою квартиру, расположенную в доме по улице Свободы, где и удерживал.Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы. В результате вечером того же дня злоумышленник был задержан, а девочка освобождена.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, с девочкой все в порядке, похититель ее не бил и не совершал насильственных действий. Сам подозреваемый ранее не был судим за преступления против половой неприкосновенности - он был осужден за имущественные преступления.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, арзамас, происшествия

В Арзамасе задержали подозреваемого в похищении школьницы

11:45 16.02.2021 (обновлено: 11:59 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении малолетней девочки, задержан по горячим следам в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, днем 15 февраля мужчина напал на незнакомую девочку, возвращающуюся из школы, на улице Пушкина в Арзамасе. Приставив нож и угрожая применением насилия, он привел ее в свою квартиру, расположенную в доме по улице Свободы, где и удерживал.
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Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы. В результате вечером того же дня злоумышленник был задержан, а девочка освобождена.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). 42-летний мужчина задержан. Ранее он неоднократно был судим. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, с девочкой все в порядке, похититель ее не бил и не совершал насильственных действий. Сам подозреваемый ранее не был судим за преступления против половой неприкосновенности - он был осужден за имущественные преступления.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПушкинАрзамасПроисшествия
 
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