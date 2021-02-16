https://ria.ru/20210216/zaderzhanie-1597655829.html

В Арзамасе задержали подозреваемого в похищении школьницы

В Арзамасе задержали подозреваемого в похищении школьницы

Мужчина, подозреваемый в похищении малолетней девочки, задержан по горячим следам в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:45

2021-02-16T11:45

2021-02-16T11:59

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пушкин

арзамас

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении малолетней девочки, задержан по горячим следам в Арзамасе, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, днем 15 февраля мужчина напал на незнакомую девочку, возвращающуюся из школы, на улице Пушкина в Арзамасе. Приставив нож и угрожая применением насилия, он привел ее в свою квартиру, расположенную в доме по улице Свободы, где и удерживал.Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы. В результате вечером того же дня злоумышленник был задержан, а девочка освобождена.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, с девочкой все в порядке, похититель ее не бил и не совершал насильственных действий. Сам подозреваемый ранее не был судим за преступления против половой неприкосновенности - он был осужден за имущественные преступления.

https://ria.ru/20210205/kury-1596127135.html

россия

пушкин

арзамас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пушкин, арзамас, происшествия