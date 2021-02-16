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В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19
В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19
В Японии выбросят часть партии вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретаря кабинета министров... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:38
2021-02-16T10:38
2021-02-16T13:58
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
кацунобу като
коронавирус covid-19
здоровье - общество
япония
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Японии выбросят часть партии вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.Он пояснил, что причина заключается в нехватке специальных шприцев. Правительство сделало срочные запросы, а производители пытаются нарастить производство.Один флакон вакцины от Pfizer рассчитан на шесть инъекций, однако чтобы извлечь все шесть доз, нужны специальные шприцы, которые сохраняют небольшой объем препарата после инъекции.Стандартным шприцем можно сделать только пять инъекций. А это означает, что вместо запланированных 72 миллионов человек в Японии этой вакциной удастся привить лишь около 60 миллионов человек.По словам Като, неиспользованную часть препарата утилизируют.Первую партию доставили в страну 12 февраля. Минздрав Японии одобрил ее применение 14 февраля. Привиться препаратом смогут лица старше 16 лет. Они получат две дозы вакцины с интервалом в три недели. Вакцинация медработников начнется с 17 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина pfizer/biontech, кацунобу като, коронавирус covid-19, здоровье - общество, япония, в мире
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
В Японии
выбросят часть партии вакцины против COVID-19
, произведенной Pfizer и BioNTech
. Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като
.
Он пояснил, что причина заключается в нехватке специальных шприцев. Правительство сделало срочные запросы, а производители пытаются нарастить производство.
Один флакон вакцины от Pfizer рассчитан на шесть инъекций, однако чтобы извлечь все шесть доз, нужны специальные шприцы, которые сохраняют небольшой объем препарата после инъекции.
Стандартным шприцем можно сделать только пять инъекций. А это означает, что вместо запланированных 72 миллионов человек в Японии этой вакциной удастся привить лишь около 60 миллионов человек.
По словам Като, неиспользованную часть препарата утилизируют.
Первую партию доставили в страну 12 февраля. Минздрав Японии одобрил ее применение 14 февраля. Привиться препаратом смогут лица старше 16 лет. Они получат две дозы вакцины с интервалом в три недели. Вакцинация медработников начнется с 17 февраля.