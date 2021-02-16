Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/yamal-1597651515.html
На Ямале хаски покусала семерых детей
На Ямале хаски покусала семерых детей
Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:21
2021-02-16T11:21
ямальский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Так, по данным прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук.Надзорный орган организовал проверку в связи с нападением собаки на детей. В частности, прокуратура планирует оценить деятельность местных властей, которые должны заниматься отловом животных без владельцев. Кроме того, ведомство изучает вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах детей о взыскании морального вреда.Согласно данным прокуратуры ЯНАО, в 2020 году в Ямальском районе ЯНАО, где расположено село Сеяха, направлено 11 таких исковых заявлений в адрес районной администрации.
https://ria.ru/20210215/sobaki-1597555841.html
ямальский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ямальский район, происшествия

На Ямале хаски покусала семерых детей

11:21 16.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Установлено, что 15 февраля в селе Сеяха собака, предположительно породы хаски, хозяин которой устанавливается, покусала семерых детей в возрасте от 8 до 10 лет. Несовершеннолетние являются воспитанниками Сеяхинской школы-интерната", - говорится в сообщении.
Синие собаки на территории завода Оргстекло в городе Дзержинске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 16:16
Голубых собак из Дзержинска обследовали в ветеринарном госпитале
Так, по данным прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук.
Надзорный орган организовал проверку в связи с нападением собаки на детей. В частности, прокуратура планирует оценить деятельность местных властей, которые должны заниматься отловом животных без владельцев. Кроме того, ведомство изучает вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах детей о взыскании морального вреда.
Согласно данным прокуратуры ЯНАО, в 2020 году в Ямальском районе ЯНАО, где расположено село Сеяха, направлено 11 таких исковых заявлений в адрес районной администрации.
 
Ямальский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Германии ответили на критику в адрес "Северного потока — 2"
14:32Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля
14:29Путин рассмотрит присвоение Комсомольску-на-Амуре почетного звания
14:28Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет, заявил игумен
14:27Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
14:27В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
Лента новостейМолния