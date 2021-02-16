https://ria.ru/20210216/yamal-1597651515.html

На Ямале хаски покусала семерых детей

На Ямале хаски покусала семерых детей

Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:21

2021-02-16T11:21

2021-02-16T11:21

ямальский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Так, по данным прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук.Надзорный орган организовал проверку в связи с нападением собаки на детей. В частности, прокуратура планирует оценить деятельность местных властей, которые должны заниматься отловом животных без владельцев. Кроме того, ведомство изучает вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах детей о взыскании морального вреда.Согласно данным прокуратуры ЯНАО, в 2020 году в Ямальском районе ЯНАО, где расположено село Сеяха, направлено 11 таких исковых заявлений в адрес районной администрации.

https://ria.ru/20210215/sobaki-1597555841.html

ямальский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямальский район, происшествия