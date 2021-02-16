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На Ямале хаски покусала семерых детей
На Ямале хаски покусала семерых детей
Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:21
2021-02-16T11:21
2021-02-16T11:21
ямальский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Так, по данным прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук.Надзорный орган организовал проверку в связи с нападением собаки на детей. В частности, прокуратура планирует оценить деятельность местных властей, которые должны заниматься отловом животных без владельцев. Кроме того, ведомство изучает вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах детей о взыскании морального вреда.Согласно данным прокуратуры ЯНАО, в 2020 году в Ямальском районе ЯНАО, где расположено село Сеяха, направлено 11 таких исковых заявлений в адрес районной администрации.
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ямальский район, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Собака породы хаски в селе Сеяха в Ямало-Ненецком автономном округе покусала семерых воспитанников местной школы-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Установлено, что 15 февраля в селе Сеяха собака, предположительно породы хаски, хозяин которой устанавливается, покусала семерых детей в возрасте от 8 до 10 лет. Несовершеннолетние являются воспитанниками Сеяхинской школы-интерната", - говорится в сообщении.
Так, по данным прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук.
Надзорный орган организовал проверку в связи с нападением собаки на детей. В частности, прокуратура планирует оценить деятельность местных властей, которые должны заниматься отловом животных без владельцев. Кроме того, ведомство изучает вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах детей о взыскании морального вреда.
Согласно данным прокуратуры ЯНАО, в 2020 году в Ямальском районе
ЯНАО, где расположено село Сеяха, направлено 11 таких исковых заявлений в адрес районной администрации.