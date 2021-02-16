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Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник доложит президенту РФ о текущей работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:43
2021-02-16T13:49
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник доложит президенту РФ о текущей работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, политика

Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым

13:43 16.02.2021 (обновлено: 13:49 16.02.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник доложит президенту РФ о текущей работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Значение (Хабаровского) края трудно переоценить: огромный край, важный край. Конечно, у исполняющего обязанности работы и забот очень много. И вот именно об этой работе и будет докладывать президенту Михаил Дегтярев сегодня", - рассказал Песков журналистам.
 
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