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Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник доложит президенту РФ о текущей работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:43
2021-02-16T13:43
2021-02-16T13:49
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник доложит президенту РФ о текущей работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, политика