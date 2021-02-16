Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым

"Значение (Хабаровского) края трудно переоценить: огромный край, важный край. Конечно, у исполняющего обязанности работы и забот очень много. И вот именно об этой работе и будет докладывать президенту Михаил Дегтярев сегодня", - рассказал Песков журналистам.