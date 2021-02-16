Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов

"Нужно, во-первых, взять и осознать, что когда ты депутат Государственной Думы и обвиняешь страну в терроре, значит, ты сам к этому сопричастен. Не по улице ходим. И если уж так говорить, у всех параллель с тем красным террором, который был в свое время объявлен. У нас это с вами на улице? Нет!", - сказал председатель ГД.