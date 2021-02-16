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Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не прикрывать политической деятельностью нарушения российских законов. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:45
2021-02-16T13:45
2021-02-16T13:45
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не прикрывать политической деятельностью нарушения российских законов.В ходе пленарного заседания во вторник депутат от КПРФ заявил, что компартии не дают проводить митинги и иные мероприятия. Он также перечислил инциденты, свидетельствующие, по его мнению, о терроре со стороны власти.Он отметил, что заявления о терроре - это очень серьезное обвинение."Обращайтесь в суд. Вот здесь вас поддержим. Но политические ярлыки навешивать не позволим", - заключил Володин.
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госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
призвал депутатов не прикрывать политической деятельностью нарушения российских законов.
В ходе пленарного заседания во вторник депутат от КПРФ заявил, что компартии не дают проводить митинги и иные мероприятия. Он также перечислил инциденты, свидетельствующие, по его мнению, о терроре со стороны власти.
"Тот, кто хочет свою политическую деятельность оправдать, нарушая наши российские законы, расшатывая государство, ослабляя его и получая деньги из-за границы, обвиняя теперь в красном терроре страну, это непорядочно. Геннадий Андреевич (Зюганов) пригласит на общее мероприятие, обсудим мы эти вопросы. А что касается этого большого списка, в нем есть те, кто привлечен к ответственности за махинации, финансовые нарушения, нарушения законодательства, когда пытались детей выводить на митинги. Это все берем и прикрываем политикой. Так страну потеряли", - ответил Володин.
Он отметил, что заявления о терроре - это очень серьезное обвинение.
"Нужно, во-первых, взять и осознать, что когда ты депутат Государственной Думы и обвиняешь страну в терроре, значит, ты сам к этому сопричастен. Не по улице ходим. И если уж так говорить, у всех параллель с тем красным террором, который был в свое время объявлен. У нас это с вами на улице? Нет!", - сказал председатель ГД.
"Обращайтесь в суд. Вот здесь вас поддержим. Но политические ярлыки навешивать не позволим", - заключил Володин.