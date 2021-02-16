Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе
03:18 16.02.2021 (обновлено: 11:06 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.
"Однако ежемесячно снимая проценты в течение десяти лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010-м и в 2020 году — это совершенно разные суммы", — добавил финансист.
Все изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. В Москве эта сумма может вырасти до желаемых 150-200 тысяч рублей ежемесячно, в этом случае понадобится вклад в 45-50 миллионов рублей, посчитал Ревенко.
В качестве альтернатив вкладам он назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, однако в обоих случаях необходима финансовая грамотность, чтобы изучить рынок и оценить возможные риски.
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