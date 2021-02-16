Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/vklad-1597618259.html
Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе
Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе
Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T03:18
2021-02-16T11:06
бкс мир инвестиций
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffbbfba89891dfd22f02700732c15a52.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко. Все изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. В Москве эта сумма может вырасти до желаемых 150-200 тысяч рублей ежемесячно, в этом случае понадобится вклад в 45-50 миллионов рублей, посчитал Ревенко.В качестве альтернатив вкладам он назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, однако в обоих случаях необходима финансовая грамотность, чтобы изучить рынок и оценить возможные риски.
https://ria.ru/20210213/kredit-1597295057.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab484103784660324b42b0e8645d41d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

03:18 16.02.2021 (обновлено: 11:06 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.

"Однако ежемесячно снимая проценты в течение десяти лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010-м и в 2020 году — это совершенно разные суммы", — добавил финансист.

Все изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. В Москве эта сумма может вырасти до желаемых 150-200 тысяч рублей ежемесячно, в этом случае понадобится вклад в 45-50 миллионов рублей, посчитал Ревенко.
В качестве альтернатив вкладам он назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, однако в обоих случаях необходима финансовая грамотность, чтобы изучить рынок и оценить возможные риски.
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 01:16
Эксперт научил, как узнать, не висят ли на вас чужие кредиты
 
БКС Мир инвестицийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:32Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля
14:29Путин рассмотрит присвоение Комсомольску-на-Амуре почетного звания
14:28Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет, заявил игумен
14:27Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
14:27В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
Лента новостейМолния