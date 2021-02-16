https://ria.ru/20210216/vklad-1597618259.html

Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T03:18

2021-02-16T03:18

2021-02-16T11:06

бкс мир инвестиций

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко. Все изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. В Москве эта сумма может вырасти до желаемых 150-200 тысяч рублей ежемесячно, в этом случае понадобится вклад в 45-50 миллионов рублей, посчитал Ревенко.В качестве альтернатив вкладам он назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, однако в обоих случаях необходима финансовая грамотность, чтобы изучить рынок и оценить возможные риски.

https://ria.ru/20210213/kredit-1597295057.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика