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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/vaktsinatsiya-1597664102.html
Песков ответил на вопрос о выборе препарата для вакцинации Путина
Песков ответил на вопрос о выборе препарата для вакцинации Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выбран ли препарат для вакцинации от COVID-19 для Владимира Путина, вновь подчеркнул, что тот сам... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:24
2021-02-16T13:18
россия
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выбран ли препарат для вакцинации от COVID-19 для Владимира Путина, вновь подчеркнул, что тот сам сообщит об этом."Он сообщит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Путин регистрации третьей вакцины от коронавируса или препарат, которым будет прививаться президент, уже выбран.Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.
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россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков ответил на вопрос о выборе препарата для вакцинации Путина

12:24 16.02.2021 (обновлено: 13:18 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выбран ли препарат для вакцинации от COVID-19 для Владимира Путина, вновь подчеркнул, что тот сам сообщит об этом.
"Он сообщит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Путин регистрации третьей вакцины от коронавируса или препарат, которым будет прививаться президент, уже выбран.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.
 
Распространение коронавирусаРоссияВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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