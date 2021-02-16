https://ria.ru/20210216/vaktsinatsiya-1597664102.html

Песков ответил на вопрос о выборе препарата для вакцинации Путина

Песков ответил на вопрос о выборе препарата для вакцинации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выбран ли препарат для вакцинации от COVID-19 для Владимира Путина, вновь подчеркнул, что тот сам... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:24

2021-02-16T12:24

2021-02-16T13:18

россия

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вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выбран ли препарат для вакцинации от COVID-19 для Владимира Путина, вновь подчеркнул, что тот сам сообщит об этом."Он сообщит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ждет ли Путин регистрации третьей вакцины от коронавируса или препарат, которым будет прививаться президент, уже выбран.Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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