https://ria.ru/20210216/vaktsinatsiya-1597652496.html

В Татарстане мусульманам разрешили использовать вакцины от коронавируса

В Татарстане мусульманам разрешили использовать вакцины от коронавируса

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости применения вакцины против коронавируса мусульманами, сообщает организация. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:26

2021-02-16T11:26

2021-02-16T11:32

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КАЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости применения вакцины против коронавируса мусульманами, сообщает организация.Ранее в ДУМ Татарстана сообщали, что направили запрос производителям российских вакцин от коронавируса для их проверки на халяльность и возможность использования для вакцинации мусульман."ДУМ РТ изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения во время эпидемий, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Исходя из полученных сведений, ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Данное заключение, как отмечается, выведено на основании Корана и Сунны, заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара, а также на основании принципов и правил шариата, один из которых гласит: "Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное". Таким образом, по мнению Духовного управления мусульман Татарстана, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман.При этом для принятия решения о вакцинации ДУМ республики советует мусульманам обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам, к компетенции которых относится изучение проблем и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их рекомендациям.

https://ria.ru/20210211/vaktsiny-1597057933.html

республика татарстан (татарстан)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, республика татарстан (татарстан)