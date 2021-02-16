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Распространение коронавируса
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Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине
Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине
Компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавируса COVID-19, препарат планируется зарегистрировать через несколько дней, заявил РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:38
2021-02-16T19:38
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавируса COVID-19, препарат планируется зарегистрировать через несколько дней, заявил во вторник глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-конференции, организованной американо-украинским деловым советом.Ранее в государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины была подана заявка о госрегистрации на Украине вакцины против коронавируса, произведенной Oxford/AstraZeneca.Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон об упрощенной регистрации вакцины, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Десятого февраля заявку о государственной регистрации на Украине вакцины от коронавируса подала китайская компания Sinovac.Минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
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максим степанов, astrazeneca , верховная рада украины, евросоюз, бразилия, япония, сша, украина, в мире

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

19:38 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавируса COVID-19, препарат планируется зарегистрировать через несколько дней, заявил во вторник глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-конференции, организованной американо-украинским деловым советом.
Ранее в государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины была подана заявка о госрегистрации на Украине вакцины против коронавируса, произведенной Oxford/AstraZeneca.

"Я получил сообщение, что Pfizer подала (документы – ред.) на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", - цитирует Степанова агентство Укринформ.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон об упрощенной регистрации вакцины, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Десятого февраля заявку о государственной регистрации на Украине вакцины от коронавируса подала китайская компания Sinovac.
Минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаМаксим СтепановAstraZenecaВерховная Рада УкраиныЕвросоюзБразилияЯпонияСШАУкраинаВ мире
 
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