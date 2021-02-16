https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597750933.html

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

Компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавируса COVID-19, препарат планируется зарегистрировать через несколько дней, заявил РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:38

2021-02-16T19:38

2021-02-16T19:38

распространение коронавируса

максим степанов

astrazeneca

верховная рада украины

евросоюз

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавируса COVID-19, препарат планируется зарегистрировать через несколько дней, заявил во вторник глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-конференции, организованной американо-украинским деловым советом.Ранее в государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины была подана заявка о госрегистрации на Украине вакцины против коронавируса, произведенной Oxford/AstraZeneca.Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон об упрощенной регистрации вакцины, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Десятого февраля заявку о государственной регистрации на Украине вакцины от коронавируса подала китайская компания Sinovac.Минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

бразилия

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим степанов, astrazeneca , верховная рада украины, евросоюз, бразилия, япония, сша, украина, в мире