https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597743762.html
Словацкие медики выступили за закупку вакцины "Спутник V"
Словацкие медики выступили за закупку вакцины "Спутник V"
Ведущие словацкие эксперты по инфектологии, иммунологии и эпидемиологии пришли на заседание пандемической комиссии с предложением о том, чтобы кабмин начал... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:49
2021-02-16T18:49
2021-02-16T18:49
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
россия
словакия
братислава
в мире
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ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Ведущие словацкие эксперты по инфектологии, иммунологии и эпидемиологии пришли на заседание пандемической комиссии с предложением о том, чтобы кабмин начал переговоры с РФ о поставках в республику вакцины "Спутник V" против коронавируса, написал во вторник в Facebook премьер Словакии Игорь Матович.В Братиславе проходит заседание республиканской пандемической комиссии при правительстве, которая определяет меры борьбы с коронавирусом. В ходе заседания премьер Матович в Facebook описал дебаты членов комиссии о российской вакцине.По словам премьера, невозможно предпочесть политику здоровью и жизни людей."Спутник V" является вакциной с отменной эффективностью, и в той ситуации, в которой мы находимся, согласились бы сделать прививки ею миллионы людей в Словакии", - дополнил премьер.Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В настоящий момент "Спутник V" зарегистрирован в 27 странах.
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игорь матович, вакцина "спутник v", россия, словакия, братислава, в мире
ПРАГА, 16 фев – РИА Новости.
Ведущие словацкие эксперты по инфектологии, иммунологии и эпидемиологии пришли на заседание пандемической комиссии с предложением о том, чтобы кабмин начал переговоры с РФ
о поставках в республику вакцины "Спутник V" против коронавируса, написал во вторник в Facebook
премьер Словакии Игорь Матович
.
В Братиславе
проходит заседание республиканской пандемической комиссии при правительстве, которая определяет меры борьбы с коронавирусом. В ходе заседания премьер Матович в Facebook описал дебаты членов комиссии о российской вакцине.
"Уже больше часа на заседании пандемической комиссии идет очень интересная дискуссия. Все ведущие словацкие специалисты в области инфектологии, иммунологии и эпидемиологии пришли на заседание комиссии с таким мнением, что в связи с катастрофическим опозданием поставок ЕС зарегистрированных вакцин, правительство могло бы начать переговоры с российской стороной о поставке вакцины "Спутник V". А некоторые политики уже час ведут против этого мнения специалистов настоящую геополитическую "святую войну", - написал Матович.
По словам премьера, невозможно предпочесть политику здоровью и жизни людей.
"Спутник V" является вакциной с отменной эффективностью, и в той ситуации, в которой мы находимся, согласились бы сделать прививки ею миллионы людей в Словакии", - дополнил премьер.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В настоящий момент "Спутник V" зарегистрирован в 27 странах.