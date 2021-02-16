https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597732142.html

Депутат Рады заявил о провале переговоров по поставкам вакцины на Украину

Депутат Рады заявил о провале переговоров по поставкам вакцины на Украину

Переговоры Киева по поводу поставок в страну вакцины от коронавируса провалены, а действующих контрактов Украина не имеет, заявил депутат Верховной рады от... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:54

2021-02-16T17:54

2021-02-16T18:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Переговоры Киева по поводу поставок в страну вакцины от коронавируса провалены, а действующих контрактов Украина не имеет, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.Ранее минздрав страны проинформировал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. По данным ведомства, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca."Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует... Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин", - заявил Кива в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил также, что "весь переговорный процесс в отношении заключения контрактов на получение Украиной вакцины провален"."Провалены непосредственно администрацией президента", - уточнил он.Десятого февраля совет общественного контроля при НАБУ сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело и расследует возможные злоупотребления чиновниками минздрава при закупке по завышенной стоимости китайской вакцины от коронавируса, произведенной компанией Sinovac Biotech. Позже эту информацию подтвердил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597712753.html

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, украина, в мире