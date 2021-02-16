https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597716598.html

Черногория ведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Черногория ведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Власти Черногории ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:39

2021-02-16T16:39

2021-02-16T16:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

черногория

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg

БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Власти Черногории ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.В настоящее время вакцинация от COVID-19 не проводится в Черногории из-за отсутствия средства для иммунизации. При этом во вторник выявлено наличие нового "британского штамма" у семи пациентов из 40 анализов, отправленных на экспертизу в Берлин."Ведутся переговоры о поставках вакцины от COVID-19 министерством здравоохранения Черногории с переговорной группой правительства России, в которых участвует команда экспертов Центра имени Гамалеи, производители вакцины "Спутник V", - заявили в минздраве."Вся информация о результатах переговоров будет представлена по их завершении", - подчеркнули в ведомстве.По последним данным Института общественного здоровья Черногории к понедельнику с начала пандемии выявлено 69 294 инфицированных коронавирусом, из которых 373 – в предыдущие сутки. Всего скончались 899 больных. Население страны составляет около 620 тысяч человек.Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В настоящий момент "Спутник V" зарегистрирован в 27 странах.

россия

черногория

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, берлин (город), в мире