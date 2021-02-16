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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597716598.html
Черногория ведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V"
Черногория ведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V"
Власти Черногории ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:39
2021-02-16T16:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
черногория
берлин (город)
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Власти Черногории ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.В настоящее время вакцинация от COVID-19 не проводится в Черногории из-за отсутствия средства для иммунизации. При этом во вторник выявлено наличие нового "британского штамма" у семи пациентов из 40 анализов, отправленных на экспертизу в Берлин."Ведутся переговоры о поставках вакцины от COVID-19 министерством здравоохранения Черногории с переговорной группой правительства России, в которых участвует команда экспертов Центра имени Гамалеи, производители вакцины "Спутник V", - заявили в минздраве."Вся информация о результатах переговоров будет представлена по их завершении", - подчеркнули в ведомстве.По последним данным Института общественного здоровья Черногории к понедельнику с начала пандемии выявлено 69 294 инфицированных коронавирусом, из которых 373 – в предыдущие сутки. Всего скончались 899 больных. Население страны составляет около 620 тысяч человек.Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В настоящий момент "Спутник V" зарегистрирован в 27 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, берлин (город), в мире

Черногория ведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

16:39 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Власти Черногории ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения страны.
В настоящее время вакцинация от COVID-19 не проводится в Черногории из-за отсутствия средства для иммунизации. При этом во вторник выявлено наличие нового "британского штамма" у семи пациентов из 40 анализов, отправленных на экспертизу в Берлин.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Ведутся переговоры о поставках вакцины от COVID-19 министерством здравоохранения Черногории с переговорной группой правительства России, в которых участвует команда экспертов Центра имени Гамалеи, производители вакцины "Спутник V", - заявили в минздраве.
"Вся информация о результатах переговоров будет представлена по их завершении", - подчеркнули в ведомстве.
По последним данным Института общественного здоровья Черногории к понедельнику с начала пандемии выявлено 69 294 инфицированных коронавирусом, из которых 373 – в предыдущие сутки. Всего скончались 899 больных. Население страны составляет около 620 тысяч человек.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В настоящий момент "Спутник V" зарегистрирован в 27 странах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧерногорияБерлин (город)В мире
 
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