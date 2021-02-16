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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597647068.html
В Подмосковье более 200 тысяч человек привились от COVID-19
В Подмосковье более 200 тысяч человек привились от COVID-19
Более 200 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:59
2021-02-16T10:59
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 200 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении, в Подмосковье наращивают темпы вакцинации, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19.Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, напоминают в региональном Минздраве. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье более 200 тысяч человек привились от COVID-19

10:59 16.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 200 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции более 200 тысяч человек в Московской области сделали выбор в пользу вакцинации препаратом "Спутник V". Привиться можно бесплатно в пунктах вакцинации по всему Подмосковью", - говорится в сообщении.
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Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении, в Подмосковье наращивают темпы вакцинации, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19.
Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, напоминают в региональном Минздраве. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.
 
Распространение коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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