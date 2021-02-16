https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597647068.html
В Подмосковье более 200 тысяч человек привились от COVID-19
В Подмосковье более 200 тысяч человек привились от COVID-19
Более 200 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:59
2021-02-16T10:59
2021-02-16T10:59
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 200 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении, в Подмосковье наращивают темпы вакцинации, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19.Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, напоминают в региональном Минздраве. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.
https://ria.ru/20210216/yaponiya-1597642779.html
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светлана стригункова , коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество