https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597646310.html

Иммунолог оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против новых штаммов

Иммунолог оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против новых штаммов

Вакцина от коронавируса центра "Вектор" должна оказаться эффективной против нового британского штамма, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:55

2021-02-16T10:55

2021-02-16T12:32

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вакцина от коронавируса центра "Вектор" должна оказаться эффективной против нового британского штамма, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Согласно газете, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам."Мутации происходят в вирусе постоянно подобно картинке в калейдоскопе, это заложено в механизме синтеза его генетического материала, в самом геноме. И те мутации, те изменения, которые являются полезными для вируса, для его размножения ускоренного или дают ему новые пути передачи, они подхватываются естественным отбором", — рассказал Жемчугов.Предотвратить последствия изменчивости вируса, по словам специалиста, поможет создание вакцины на основе тех элементов и конструкций вируса, которые являются для него системообразующими и наименее подверженными мутационному процессу. "Судя по некоторой информации, вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" как раз охватывает жизненно важные для вируса и наиболее консервативные молекулы. Она показала эффективность против бразильского, южноафриканского штаммов и британского", — отметил Жемчугов.При этом специалист подчеркнул, что создатели вакцины должны быть готовы внести в нее изменения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество