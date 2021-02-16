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На Украине объяснили импорт электроэнергии из России
На Украине объяснили импорт электроэнергии из России
Украина вынужденно возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за холодов и угрозы отключений, заявил журналистам исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:55
2021-02-16T14:55
россия
жкх
юрий витренко
укрэнерго
белоруссия
украина
экономика
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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина вынужденно возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за холодов и угрозы отключений, заявил журналистам исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.По его словам, из-за холодов в энергосистеме возник дефицит. "У нас были холода, был дефицит электроэнергии, на полную мощность работали украинские атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включались, но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Белоруссии, и был импорт из Белоруссии. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений", — пояснил он.При этом Витренко подчеркнул, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По его словам, в будущем Киев намерен отказаться от такой практики и присоединиться к европейской системе.В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за пандемии COVID-19. Но с 3 января этого года она возобновила поставки из Белоруссии, а с 1 февраля — и из России. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.
https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html
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россия, жкх, юрий витренко, укрэнерго, белоруссия, украина, экономика

На Украине объяснили импорт электроэнергии из России

14:55 16.02.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина вынужденно возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за холодов и угрозы отключений, заявил журналистам исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.
По его словам, из-за холодов в энергосистеме возник дефицит.
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"У нас были холода, был дефицит электроэнергии, на полную мощность работали украинские атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включались, но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Белоруссии, и был импорт из Белоруссии. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений", — пояснил он.
При этом Витренко подчеркнул, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По его словам, в будущем Киев намерен отказаться от такой практики и присоединиться к европейской системе.
"Нам нужно сделать так, чтобы мы наперед развивали свою систему и чтоб нам потом не нужно было в аварийном режиме брать электричество из России и Белоруссии. Я буду работать над этим, чтобы не было такого, как этой зимой, когда мы вынужденно брали электроэнергию из Белоруссии и даже в некоторые дни из России", — сказал он.
В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за пандемии COVID-19. Но с 3 января этого года она возобновила поставки из Белоруссии, а с 1 февраля — и из России. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.
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РоссияЖКХЮрий ВитренкоУкрэнергоБелоруссияУкраинаЭкономика
 
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