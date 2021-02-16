https://ria.ru/20210216/ukraina-1597695009.html

На Украине объяснили импорт электроэнергии из России

На Украине объяснили импорт электроэнергии из России

Украина вынужденно возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за холодов и угрозы отключений, заявил журналистам исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:55

2021-02-16T14:55

2021-02-16T14:55

россия

жкх

юрий витренко

укрэнерго

белоруссия

украина

экономика

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина вынужденно возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за холодов и угрозы отключений, заявил журналистам исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.По его словам, из-за холодов в энергосистеме возник дефицит. "У нас были холода, был дефицит электроэнергии, на полную мощность работали украинские атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включались, но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Белоруссии, и был импорт из Белоруссии. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений", — пояснил он.При этом Витренко подчеркнул, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По его словам, в будущем Киев намерен отказаться от такой практики и присоединиться к европейской системе.В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за пандемии COVID-19. Но с 3 января этого года она возобновила поставки из Белоруссии, а с 1 февраля — и из России. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html

россия

белоруссия

украина

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россия, жкх, юрий витренко, укрэнерго, белоруссия, украина, экономика