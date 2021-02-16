В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Жительница Тульской области была застрелена, предположительно, своим бывшим супругом, прямо в маникюрном кабинете, прокуратура выясняет, как мужчина смог пронести туда оружие.
Согласно официальному сообщению СУСК РФ по региону, по предварительным данным, в понедельник в одном из офисов, расположенном в торговом центре Новомосковска, 42-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену. От огнестрельного ранения 40-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
15 декабря 2020, 08:00"Синяя борода": куда пропадают жены ростовского адвоката-убийцы
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что трагедия произошла в маникюрном кабинете. "У женщины остались двое детей, один из которых – от этого мужчины", - сказал собеседник агентства.
Официальный представитель прокуратуры области Ирина Бацейкина сообщила РИА Новости о проведении проверки в связи со случившимся. Она уточнила, что здание, где совершено убийство - не торговый центр.
"Собственник здания - физическое лицо, сдающее помещения в аренду. Одно из таких помещений как раз было арендовано под маникюрный кабинет. Сейчас прокуратура города Новомосковска изучает, что по договору с собственником входило в обязанности ЧОПа, сотрудник которого размещается непосредственно в здании", - сказала Бацейкина.
26 ноября 2020, 21:44В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой