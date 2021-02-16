https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597723627.html

В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете

В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете

Жительница Тульской области была застрелена, предположительно, своим бывшим супругом, прямо в маникюрном кабинете, прокуратура выясняет, как мужчина смог... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:07

2021-02-16T17:07

2021-02-16T17:07

новомосковск (тульская область)

тульская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_0:183:3315:2048_1920x0_80_0_0_64f0319d3ae7f16f0594df3dfada9d5d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Жительница Тульской области была застрелена, предположительно, своим бывшим супругом, прямо в маникюрном кабинете, прокуратура выясняет, как мужчина смог пронести туда оружие.Согласно официальному сообщению СУСК РФ по региону, по предварительным данным, в понедельник в одном из офисов, расположенном в торговом центре Новомосковска, 42-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену. От огнестрельного ранения 40-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что трагедия произошла в маникюрном кабинете. "У женщины остались двое детей, один из которых – от этого мужчины", - сказал собеседник агентства.Официальный представитель прокуратуры области Ирина Бацейкина сообщила РИА Новости о проведении проверки в связи со случившимся. Она уточнила, что здание, где совершено убийство - не торговый центр."Собственник здания - физическое лицо, сдающее помещения в аренду. Одно из таких помещений как раз было арендовано под маникюрный кабинет. Сейчас прокуратура города Новомосковска изучает, что по договору с собственником входило в обязанности ЧОПа, сотрудник которого размещается непосредственно в здании", - сказала Бацейкина.

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html

https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586525956.html

новомосковск (тульская область)

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новомосковск (тульская область), тульская область, происшествия