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В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете
В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете
Жительница Тульской области была застрелена, предположительно, своим бывшим супругом, прямо в маникюрном кабинете, прокуратура выясняет, как мужчина смог... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:07
2021-02-16T17:07
новомосковск (тульская область)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Жительница Тульской области была застрелена, предположительно, своим бывшим супругом, прямо в маникюрном кабинете, прокуратура выясняет, как мужчина смог пронести туда оружие.Согласно официальному сообщению СУСК РФ по региону, по предварительным данным, в понедельник в одном из офисов, расположенном в торговом центре Новомосковска, 42-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену. От огнестрельного ранения 40-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что трагедия произошла в маникюрном кабинете. "У женщины остались двое детей, один из которых – от этого мужчины", - сказал собеседник агентства.Официальный представитель прокуратуры области Ирина Бацейкина сообщила РИА Новости о проведении проверки в связи со случившимся. Она уточнила, что здание, где совершено убийство - не торговый центр."Собственник здания - физическое лицо, сдающее помещения в аренду. Одно из таких помещений как раз было арендовано под маникюрный кабинет. Сейчас прокуратура города Новомосковска изучает, что по договору с собственником входило в обязанности ЧОПа, сотрудник которого размещается непосредственно в здании", - сказала Бацейкина.
https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html
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новомосковск (тульская область)
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новомосковск (тульская область), тульская область, происшествия

В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете

17:07 16.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Жительница Тульской области была застрелена, предположительно, своим бывшим супругом, прямо в маникюрном кабинете, прокуратура выясняет, как мужчина смог пронести туда оружие.
Согласно официальному сообщению СУСК РФ по региону, по предварительным данным, в понедельник в одном из офисов, расположенном в торговом центре Новомосковска, 42-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену. От огнестрельного ранения 40-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что трагедия произошла в маникюрном кабинете. "У женщины остались двое детей, один из которых – от этого мужчины", - сказал собеседник агентства.
Официальный представитель прокуратуры области Ирина Бацейкина сообщила РИА Новости о проведении проверки в связи со случившимся. Она уточнила, что здание, где совершено убийство - не торговый центр.
"Собственник здания - физическое лицо, сдающее помещения в аренду. Одно из таких помещений как раз было арендовано под маникюрный кабинет. Сейчас прокуратура города Новомосковска изучает, что по договору с собственником входило в обязанности ЧОПа, сотрудник которого размещается непосредственно в здании", - сказала Бацейкина.
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