На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев - РИА Новости. Из-за циклона на Сахалине отложен вылет нескольких авиарейсов, закрыта паромная переправа, отменено междугородное автобусное сообщение и поезда.
В аэропорту Южно-Сахалинска, согласно табло, задержано четыре рейса на вылет: в Южно-Курильск, Владивосток, Москву и Хабаровск и четыре рейса на прилёт из тех же городов.
"По состоянию на 08.00 (00.00 мск) до улучшения погодных условий отменено междугороднее автобусное сообщение на участках автодорог: Поронайск – Южно-Сахалинск, Поронайск – Александровск-Сахалинский, Макаров – Южно-Сахалинск, Холмск – Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск – Анива, Шахтёрск – Южно-Сахалинск, Углегорск – Южно-Сахалинск и в обратных направлениях", - сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
В связи ухудшением погодных условий отменены пригородные поезда в двух направлениях: Южно-Сахалинск — Томари, Южно-Сахалинск — Поронайск.
По информации МЧС, с 00.00 (16.00 понедельника мск) закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материком.
"В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Объекты ТЭК и ЖКХ области работают без нарушений, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что 16 и 17 февраля на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, преимущественно мокрый, местами очень сильный, сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер 25-30 метров в секунду, местами 33 метра в секунду (ураган), гололёд.
Мэрия Южно-Сахалинска объявила о дистанционном режиме обучения во всех школах городского округа во вторник.
В понедельник в список районов, где прогнозируются неблагоприятные погодные явления, добавились Охинский (север Сахалина) и Северо-Курильский (Парамушир) районы. Там 16 и 17 февраля прогнозируется усиление ветра до 18-23 метров в секунду и осадки.