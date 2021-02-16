https://ria.ru/20210216/tsiklon-1597619384.html

На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу

На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу

Из-за циклона на Сахалине отложен вылет нескольких авиарейсов, закрыта паромная переправа, отменено междугородное автобусное сообщение и поезда. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:44

2021-02-16T04:44

2021-02-16T04:44

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев - РИА Новости. Из-за циклона на Сахалине отложен вылет нескольких авиарейсов, закрыта паромная переправа, отменено междугородное автобусное сообщение и поезда.В аэропорту Южно-Сахалинска, согласно табло, задержано четыре рейса на вылет: в Южно-Курильск, Владивосток, Москву и Хабаровск и четыре рейса на прилёт из тех же городов."По состоянию на 08.00 (00.00 мск) до улучшения погодных условий отменено междугороднее автобусное сообщение на участках автодорог: Поронайск – Южно-Сахалинск, Поронайск – Александровск-Сахалинский, Макаров – Южно-Сахалинск, Холмск – Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск – Анива, Шахтёрск – Южно-Сахалинск, Углегорск – Южно-Сахалинск и в обратных направлениях", - сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.В связи ухудшением погодных условий отменены пригородные поезда в двух направлениях: Южно-Сахалинск — Томари, Южно-Сахалинск — Поронайск.По информации МЧС, с 00.00 (16.00 понедельника мск) закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материком."В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.Объекты ТЭК и ЖКХ области работают без нарушений, сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что 16 и 17 февраля на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, преимущественно мокрый, местами очень сильный, сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер 25-30 метров в секунду, местами 33 метра в секунду (ураган), гололёд.Мэрия Южно-Сахалинска объявила о дистанционном режиме обучения во всех школах городского округа во вторник.Во вторник на территории Южно-Курильского (Кунашир, Шикотан) и Курильского (Итуруп) районов прогнозируется усиление ветра до ураганного (33-35 метров в секунду) и сильные осадки.В понедельник в список районов, где прогнозируются неблагоприятные погодные явления, добавились Охинский (север Сахалина) и Северо-Курильский (Парамушир) районы. Там 16 и 17 февраля прогнозируется усиление ветра до 18-23 метров в секунду и осадки.

https://ria.ru/20210216/dtp-1597618859.html

https://ria.ru/20210215/vladivostok-1597479307.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия