https://ria.ru/20210216/tsentr-reabilitatsii-dlya-aistov-1597754270.html

Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом

Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом

Вот уже третий год в Псковской области существует единственный в России волонтерский центр помощи аистам. Его создала орнитолог Марина Сиденко, которая занимается спасением этих птиц 18 лет.

2021-02-16T20:13

2021-02-16T20:13

2021-02-16T20:13

видео

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"Дом белого аиста" принимает больных и раненых пернатых, которых находят люди. За три года число зимующих в центре аистов достигло 55. Здесь они не только реабилитируются, но и находят себе пару. Летом птицы живут в открытых вольерах и при желании могут улететь в дикую природу. Центр существует на частные пожертвования. Людям нравится проект, и неравнодушных становится с каждым годом все больше и больше.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом Вот уже третий год в Псковской области существует единственный в России волонтерский центр помощи аистам. Его создала орнитолог Марина Сиденко, которая занимается спасением этих птиц 18 лет. "Дом белого аиста" принимает больных и раненых пернатых, которых находят люди. За три года число зимующих в центре аистов достигло 55. Здесь они не только реабилитируются, но и находят себе пару. Летом птицы живут в открытых вольерах и при желании могут улететь в дикую природу. Центр существует на частные пожертвования. Людям нравится проект, и неравнодушных становится с каждым годом все больше и больше. 2021-02-16T20:13 true PT3M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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