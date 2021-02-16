https://ria.ru/20210216/tsentr-reabilitatsii-dlya-aistov-1597754270.html
Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом
Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом
Вот уже третий год в Псковской области существует единственный в России волонтерский центр помощи аистам. Его создала орнитолог Марина Сиденко, которая занимается спасением этих птиц 18 лет.
2021-02-16T20:13
2021-02-16T20:13
2021-02-16T20:13
видео
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"Дом белого аиста" принимает больных и раненых пернатых, которых находят люди. За три года число зимующих в центре аистов достигло 55. Здесь они не только реабилитируются, но и находят себе пару. Летом птицы живут в открытых вольерах и при желании могут улететь в дикую природу. Центр существует на частные пожертвования. Людям нравится проект, и неравнодушных становится с каждым годом все больше и больше.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом
Вот уже третий год в Псковской области существует единственный в России волонтерский центр помощи аистам. Его создала орнитолог Марина Сиденко, которая занимается спасением этих птиц 18 лет.
"Дом белого аиста" принимает больных и раненых пернатых, которых находят люди. За три года число зимующих в центре аистов достигло 55. Здесь они не только реабилитируются, но и находят себе пару. Летом птицы живут в открытых вольерах и при желании могут улететь в дикую природу.
Центр существует на частные пожертвования. Людям нравится проект, и неравнодушных становится с каждым годом все больше и больше.
2021-02-16T20:13
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PT3M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом
Вот уже третий год в Псковской области существует единственный в России волонтерский центр помощи аистам. Его создала орнитолог Марина Сиденко, которая занимается спасением этих птиц 18 лет.
2021-02-16T20:13
true
PT3M04S
Центр для аистов-инвалидов: здесь готов и стол, и дом
Вот уже третий год в Псковской области существует единственный в России волонтерский центр помощи аистам. Его создала орнитолог Марина Сиденко, которая занимается спасением этих птиц 18 лет.