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Назван "лучший способ защиты" от банковских мошенников
Назван "лучший способ защиты" от банковских мошенников
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев посоветовал россиянам хранить заключенные с банками соглашения и грамотно использовать их в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:37
2021-02-16T19:37
2021-02-16T22:30
россия
мошенничество
банки
ассоциация российских банков
деньги
общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев посоветовал россиянам хранить заключенные с банками соглашения и грамотно использовать их в случае столкновения с мошенниками."Когда вы заключили с банком какой-нибудь договор, банк вам выдает карточку, где написан телефон. Этот телефон — для вас верная защита, не теряйте его", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва", добавив, что другого способа защиты от злоумышленников "придумать невозможно".Медведев отметил, что зачастую мошенники сами присылают номер, по которому клиенту якобы необходимо позвонить. Он подчеркнул, что при подозрении на попытку совершения махинаций банки могут отправить SMS, однако в сообщении будет содержаться формулировка "позвоните, пожалуйста, по телефону нашего банка, который вам выдали тогда, когда вы заключали с нами договор".
https://ria.ru/20210213/moshennichestvo-1597302460.html
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россия, мошенничество, банки, ассоциация российских банков, деньги, общество