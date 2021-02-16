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В Москве водитель такси сбил пешехода
В Москве водитель такси сбил пешехода
Водитель такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице в Москве, пострадавший госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:45
2021-02-16T19:45
2021-02-16T19:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Водитель такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице в Москве, пострадавший госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Во второй половине дня во вторник пошел снег, по данным синоптиков, вечером ожидается слабая метель."Автомобиль такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице, 15 на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.
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москва, происшествия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Водитель такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице в Москве, пострадавший госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram
-канале.
Во второй половине дня во вторник пошел снег, по данным синоптиков, вечером ожидается слабая метель.
"Автомобиль такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице, 15 на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.