https://ria.ru/20210216/taksi-1597751822.html

В Москве водитель такси сбил пешехода

В Москве водитель такси сбил пешехода

Водитель такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице в Москве, пострадавший госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:45

2021-02-16T19:45

2021-02-16T19:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Водитель такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице в Москве, пострадавший госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Во второй половине дня во вторник пошел снег, по данным синоптиков, вечером ожидается слабая метель."Автомобиль такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице, 15 на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

https://ria.ru/20210214/dtp-1597389032.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия