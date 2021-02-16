https://ria.ru/20210216/sud-1597707472.html

На Кубани многодетная мать получила 13 лет колонии за убийство мальчика

На Кубани многодетная мать получила 13 лет колонии за убийство мальчика

Мать троих детей на Кубани получила 13 лет колонии за убийство племянника мужа, который пришел к ней в гости и был задушен из-за того, что громко слушал музыку, РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:58

2021-02-16T15:58

2021-02-16T17:26

краснодарский краевой суд

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Мать троих детей на Кубани получила 13 лет колонии за убийство племянника мужа, который пришел к ней в гости и был задушен из-за того, что громко слушал музыку, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Ранее СУСК по Кубани сообщало, как 9-летний мальчик 10 мая 2019 года вышел из дома в кубанской станице Баговская и не вернулся. Его разыскивали местные власти, спасатели, волонтеры, военные и казаки, было возбуждено дело об убийстве. В июле 2020 года по обвинению в его убийстве была арестована 28-летняя пассия дяди пропавшего мальчика.Суд установил, что "мальчик громко слушал музыку и не отреагировал на просьбу хозяйки дома сделать тише, так как в соседней комнате спали ее собственные дети". "Тогда многодетная мать набросилась на ребенка, сдавив ему горло. Поняв, что он не подает признаков жизни... она расчленила тело и сожгла его фрагменты в печи. Останки она поместила в металлический 50-литровый бидон и засыпала хлоркой", - отмечается в сообщении.После этого подсудимая принимала активное участие в поисках ребёнка, длившихся больше года. По данным расследовавшего дело СУСК РФ по Кубани, женщина долгое время пыталась запутать следствие и скрыть совершенное преступление.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20210201/sud-1595436655.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский краевой суд, происшествия