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На Кубани многодетная мать получила 13 лет колонии за убийство мальчика
На Кубани многодетная мать получила 13 лет колонии за убийство мальчика
Мать троих детей на Кубани получила 13 лет колонии за убийство племянника мужа, который пришел к ней в гости и был задушен из-за того, что громко слушал музыку, РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:58
2021-02-16T15:58
2021-02-16T17:26
краснодарский краевой суд
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Мать троих детей на Кубани получила 13 лет колонии за убийство племянника мужа, который пришел к ней в гости и был задушен из-за того, что громко слушал музыку, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Ранее СУСК по Кубани сообщало, как 9-летний мальчик 10 мая 2019 года вышел из дома в кубанской станице Баговская и не вернулся. Его разыскивали местные власти, спасатели, волонтеры, военные и казаки, было возбуждено дело об убийстве. В июле 2020 года по обвинению в его убийстве была арестована 28-летняя пассия дяди пропавшего мальчика.Суд установил, что "мальчик громко слушал музыку и не отреагировал на просьбу хозяйки дома сделать тише, так как в соседней комнате спали ее собственные дети". "Тогда многодетная мать набросилась на ребенка, сдавив ему горло. Поняв, что он не подает признаков жизни... она расчленила тело и сожгла его фрагменты в печи. Останки она поместила в металлический 50-литровый бидон и засыпала хлоркой", - отмечается в сообщении.После этого подсудимая принимала активное участие в поисках ребёнка, длившихся больше года. По данным расследовавшего дело СУСК РФ по Кубани, женщина долгое время пыталась запутать следствие и скрыть совершенное преступление.Приговор в законную силу пока не вступил.
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краснодарский краевой суд, происшествия
КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости.
Мать троих детей на Кубани получила 13 лет колонии за убийство племянника мужа, который пришел к ней в гости и был задушен из-за того, что громко слушал музыку, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
Ранее СУСК по Кубани сообщало, как 9-летний мальчик 10 мая 2019 года вышел из дома в кубанской станице Баговская и не вернулся. Его разыскивали местные власти, спасатели, волонтеры, военные и казаки, было возбуждено дело об убийстве. В июле 2020 года по обвинению в его убийстве была арестована 28-летняя пассия дяди пропавшего мальчика.
"В судебном заседании женщина полностью признала свою вину, подтвердив показания, данные в ходе следствия. В своем последнем слове она сказала, что не заслуживает снисхождения и готова к самому строгому наказанию... С учетом смягчающих вину обстоятельств в виде наличия троих малолетних детей и раскаяния судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год", - сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что "мальчик громко слушал музыку и не отреагировал на просьбу хозяйки дома сделать тише, так как в соседней комнате спали ее собственные дети". "Тогда многодетная мать набросилась на ребенка, сдавив ему горло. Поняв, что он не подает признаков жизни... она расчленила тело и сожгла его фрагменты в печи. Останки она поместила в металлический 50-литровый бидон и засыпала хлоркой", - отмечается в сообщении.
После этого подсудимая принимала активное участие в поисках ребёнка, длившихся больше года. По данным расследовавшего дело СУСК РФ по Кубани, женщина долгое время пыталась запутать следствие и скрыть совершенное преступление.
Приговор в законную силу пока не вступил.