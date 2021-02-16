Онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту
17 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в Херенвене (Нидерланды) 11–14 февраля.
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Участники:
- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;
- чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина ГОЛИКОВА;
- рекордсменка мира по конькобежному спорту Наталья ВОРОНИНА;
- призеры соревнований Евгения ЛАЛЕНКОВА и Александр РУМЯНЦЕВ;
- представители тренерского штаба Павел АБРАТКЕВИЧ и Сергей КЛЕВЧЕНЯ.
На Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях наши спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и семь бронзовых наград.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;
- чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина ГОЛИКОВА;
- рекордсменка мира по конькобежному спорту Наталья ВОРОНИНА;
- призеры соревнований Евгения ЛАЛЕНКОВА и Александр РУМЯНЦЕВ;
- представители тренерского штаба Павел АБРАТКЕВИЧ и Сергей КЛЕВЧЕНЯ.
На Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях наши спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и семь бронзовых наград.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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