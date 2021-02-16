https://ria.ru/20210216/sport-1597692142.html

Онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту

Онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту

17 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в Херенвене (Нидерланды) 11–14 февраля.

2021-02-16T14:40

2021-02-16T14:40

2021-02-16T14:40

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1597692142.jpg?1613475601

Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;- чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина ГОЛИКОВА;- рекордсменка мира по конькобежному спорту Наталья ВОРОНИНА;- призеры соревнований Евгения ЛАЛЕНКОВА и Александр РУМЯНЦЕВ;- представители тренерского штаба Павел АБРАТКЕВИЧ и Сергей КЛЕВЧЕНЯ.На Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях наши спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и семь бронзовых наград.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы