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Онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту
Онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту
17 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в Херенвене (Нидерланды) 11–14 февраля.
2021-02-16T14:40
2021-02-16T14:40
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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;- чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина ГОЛИКОВА;- рекордсменка мира по конькобежному спорту Наталья ВОРОНИНА;- призеры соревнований Евгения ЛАЛЕНКОВА и Александр РУМЯНЦЕВ;- представители тренерского штаба Павел АБРАТКЕВИЧ и Сергей КЛЕВЧЕНЯ.На Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях наши спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и семь бронзовых наград.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту

14:40 16.02.2021
 
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17 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в Херенвене (Нидерланды) 11–14 февраля.
Задать вопрос

Участники:
- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;
- чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина ГОЛИКОВА;
- рекордсменка мира по конькобежному спорту Наталья ВОРОНИНА;
- призеры соревнований Евгения ЛАЛЕНКОВА и Александр РУМЯНЦЕВ;
- представители тренерского штаба Павел АБРАТКЕВИЧ и Сергей КЛЕВЧЕНЯ.

На Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях наши спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и семь бронзовых наград.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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