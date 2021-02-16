https://ria.ru/20210216/spirs-1597604508.html
Netflix снимет еще один документальный фильм про Бритни Спирс
Netflix снимет еще один документальный фильм про Бритни Спирс
Netflix снимет документальный фильм про Бритни Спирс, аналогичный проекту "Framing Britney Spears", недавно вышедшему на платформе Hulu, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T00:50
2021-02-16T00:50
2021-02-16T00:50
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Netflix снимет документальный фильм про Бритни Спирс, аналогичный проекту "Framing Britney Spears", недавно вышедшему на платформе Hulu, сообщает Bloomberg.Режиссер – Эрин Ли Карр, которая специализируется на документальных и биографических лентах. На ее счету – номинации на "Эмми" и работа над картинами "Я люблю тебя, теперь умри" (2019), "Цена золота: Скандал в американской гимнастике" (2019) и другими проектами. Премьера "Framing Britney Spears” на Hulu состоялась 10 февраля 2021 года. Лента рассказывает про начальный этап карьеры певицы, непростые отношения с папарацци, сложности, связанные с невозможностью распоряжаться собственными деньгами и движение #FreeBritney .После релиза многие известные музыканты высказались в поддержку Бритни, а Джастин Тимберлейк, с которым она многие годы встречалась, опубликовал длинное открытое письмо с извинениями. Пока нет информации о том, когда выйдет проект Netflix, но производство ленты уже идет и, по данным источника, оно было запущено до премьеры "Framing Britney Spears”.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, netflix, бритни спирс
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости
. Netflix снимет документальный фильм про Бритни Спирс, аналогичный проекту "Framing Britney Spears", недавно вышедшему на платформе Hulu, сообщает
Bloomberg.
Режиссер – Эрин Ли Карр, которая специализируется на документальных и биографических лентах. На ее счету – номинации на "Эмми" и работа над картинами "Я люблю тебя, теперь умри" (2019), "Цена золота: Скандал в американской гимнастике" (2019) и другими проектами.
Премьера "Framing Britney Spears” на Hulu состоялась 10 февраля 2021 года. Лента рассказывает про начальный этап карьеры певицы, непростые отношения с папарацци, сложности, связанные с невозможностью распоряжаться собственными деньгами и движение #FreeBritney .
После релиза многие известные музыканты высказались в поддержку Бритни, а Джастин Тимберлейк, с которым она многие годы встречалась, опубликовал длинное открытое письмо с извинениями.
Пока нет информации о том, когда выйдет проект Netflix, но производство ленты уже идет и, по данным источника, оно было запущено до премьеры "Framing Britney Spears”.