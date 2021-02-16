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Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах
Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах
На сцене московского театра "Школа современной пьесы" 24 февраля Елена Захарова и Марат Башаров в постановке "Непьеса на двоих" ответят на вопросы "Почему,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:03
2021-02-16T17:03
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МОСКВА, 16 фев — Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы". На сцене московского театра "Школа современной пьесы" 24 февраля Елена Захарова и Марат Башаров в постановке "Непьеса на двоих" ответят на вопросы "Почему, когда любишь ты - не любят тебя? Почему, когда тебя любят - ты не любишь?".Спектакль состоит из пронзительных монологов о любви, о трудностях взаимопонимания между мужчинами и женщинами. Авторы пьесы – Елена Исаева и Фарид Нагим создавали "Непьесу", вдохновляясь историями реальных людей. "Произведение решили основывать на реальных событиях, по реальным исповедям людей, не раз и не два переживших "облом", но не утративших надежды. Потому и "непьеса". По сути, создали новый жанр – разговоры", - рассказывает драматург Фарид Нагим. Это придало спектаклю особую изюминку и сделало его максимально реалистичным.Мы видим историю мужчины и женщины, которые приехали отдыхать на курорт. Эта история - отголосок чеховской "Дамы с собачкой". Герои выходят на сцену под узнаваемый голос Баталова. Но эти герои не вместе. Каждый из них проживает свою историю, и на протяжении всей постановки пытаются приблизиться друг к другу. Сцены спектакля перемежаются форматом "стендапа" - герои ведут разговор со зрителем, и это уже известные актеры Марат и Елена, которые со слезами и юмором, с болью и радостью рассказывают о любви, о жизни, о своих переживаниях.Режиссер спектакля Александр Онищенко рассказывает: "Для меня было важно показать, что действие происходит в Одессе. Поэтому художник Алексей Трегубов придумал большой холм – точно такой, как в Одессе. Работать с Маратом и Леной – настоящее счастье. Они сразу поймали настроение. Играют не напрямую, очень тонко, самые мелодраматичные сцены – через юмор и самоиронию".Финал окажется совершенно неожиданным. Настолько, что зрителям захочется посмотреть спектакль сначала, чтобы понять, что они упустили, почему с самого начала не догадались... и опять же с отсылкой к чеховской "Даме с собачкой": "И казалось, что еще немного - и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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60
пресс-релизы

Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах

17:03 16.02.2021
 
© Фото : Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы"Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах
Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы"
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МОСКВА, 16 фев — Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы". На сцене московского театра "Школа современной пьесы" 24 февраля Елена Захарова и Марат Башаров в постановке "Непьеса на двоих" ответят на вопросы "Почему, когда любишь ты - не любят тебя? Почему, когда тебя любят - ты не любишь?".
Спектакль состоит из пронзительных монологов о любви, о трудностях взаимопонимания между мужчинами и женщинами. Авторы пьесы – Елена Исаева и Фарид Нагим создавали "Непьесу", вдохновляясь историями реальных людей. "Произведение решили основывать на реальных событиях, по реальным исповедям людей, не раз и не два переживших "облом", но не утративших надежды. Потому и "непьеса". По сути, создали новый жанр – разговоры", - рассказывает драматург Фарид Нагим. Это придало спектаклю особую изюминку и сделало его максимально реалистичным.
Мы видим историю мужчины и женщины, которые приехали отдыхать на курорт. Эта история - отголосок чеховской "Дамы с собачкой". Герои выходят на сцену под узнаваемый голос Баталова. Но эти герои не вместе. Каждый из них проживает свою историю, и на протяжении всей постановки пытаются приблизиться друг к другу.
Сцены спектакля перемежаются форматом "стендапа" - герои ведут разговор со зрителем, и это уже известные актеры Марат и Елена, которые со слезами и юмором, с болью и радостью рассказывают о любви, о жизни, о своих переживаниях.
Режиссер спектакля Александр Онищенко рассказывает: "Для меня было важно показать, что действие происходит в Одессе. Поэтому художник Алексей Трегубов придумал большой холм – точно такой, как в Одессе. Работать с Маратом и Леной – настоящее счастье. Они сразу поймали настроение. Играют не напрямую, очень тонко, самые мелодраматичные сцены – через юмор и самоиронию".
Финал окажется совершенно неожиданным. Настолько, что зрителям захочется посмотреть спектакль сначала, чтобы понять, что они упустили, почему с самого начала не догадались... и опять же с отсылкой к чеховской "Даме с собачкой": "И казалось, что еще немного - и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
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