https://ria.ru/20210216/spektakl-1597720413.html

Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах

Марат Башаров и Елена Захарова расскажут зрителям о любви и изменах

На сцене московского театра "Школа современной пьесы" 24 февраля Елена Захарова и Марат Башаров в постановке "Непьеса на двоих" ответят на вопросы "Почему,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:03

2021-02-16T17:03

2021-02-16T17:03

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597720493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_69ecb3cad585a496b554b7bc2b143cf8.jpg

МОСКВА, 16 фев — Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы". На сцене московского театра "Школа современной пьесы" 24 февраля Елена Захарова и Марат Башаров в постановке "Непьеса на двоих" ответят на вопросы "Почему, когда любишь ты - не любят тебя? Почему, когда тебя любят - ты не любишь?".Спектакль состоит из пронзительных монологов о любви, о трудностях взаимопонимания между мужчинами и женщинами. Авторы пьесы – Елена Исаева и Фарид Нагим создавали "Непьесу", вдохновляясь историями реальных людей. "Произведение решили основывать на реальных событиях, по реальным исповедям людей, не раз и не два переживших "облом", но не утративших надежды. Потому и "непьеса". По сути, создали новый жанр – разговоры", - рассказывает драматург Фарид Нагим. Это придало спектаклю особую изюминку и сделало его максимально реалистичным.Мы видим историю мужчины и женщины, которые приехали отдыхать на курорт. Эта история - отголосок чеховской "Дамы с собачкой". Герои выходят на сцену под узнаваемый голос Баталова. Но эти герои не вместе. Каждый из них проживает свою историю, и на протяжении всей постановки пытаются приблизиться друг к другу. Сцены спектакля перемежаются форматом "стендапа" - герои ведут разговор со зрителем, и это уже известные актеры Марат и Елена, которые со слезами и юмором, с болью и радостью рассказывают о любви, о жизни, о своих переживаниях.Режиссер спектакля Александр Онищенко рассказывает: "Для меня было важно показать, что действие происходит в Одессе. Поэтому художник Алексей Трегубов придумал большой холм – точно такой, как в Одессе. Работать с Маратом и Леной – настоящее счастье. Они сразу поймали настроение. Играют не напрямую, очень тонко, самые мелодраматичные сцены – через юмор и самоиронию".Финал окажется совершенно неожиданным. Настолько, что зрителям захочется посмотреть спектакль сначала, чтобы понять, что они упустили, почему с самого начала не догадались... и опять же с отсылкой к чеховской "Даме с собачкой": "И казалось, что еще немного - и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы