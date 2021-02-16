Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html
В Брянске спасли заблудившегося в сильный мороз в лесу мужчину
В Брянске спасли заблудившегося в сильный мороз в лесу мужчину
Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в брянском лесу в двадцатиградусный мороз, сообщает ГУМЧС по Брянской области. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:04
2021-02-16T18:16
хорошие новости
россия
брянская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597735930_0:208:1501:1052_1920x0_80_0_0_1abc634f84d2572d95a227b1dfa2fbe6.jpg
БРЯНСК, 16 фев — РИА Новости. Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в брянском лесу в двадцатиградусный мороз, сообщает ГУМЧС по Брянской области.Инцидент произошёл поздним вечером в понедельник. Двое мужчин направились пешком по лесной дороге из посёлка Выгоничи в деревню Залядку Выгоничского района Брянской области.Искать потерявшегося мужчину ночью было еще сложнее из-за труднопроходимой местностью, поэтому к спасательной операции привлекли сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУМЧС России по Брянской области.Заблудившегося в лесу мужчину нашли только ранним утром, когда специалисты выдвинулись на снегоходе на поиски.Спасатели дали ему тёплую одежду, доставили в деревню и передали бригаде скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20210209/ldina-1596701710.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597735930_0:67:1501:1192_1920x0_80_0_0_1ac0ad067c6db857affd15f63ed42b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брянская область, происшествия

В Брянске спасли заблудившегося в сильный мороз в лесу мужчину

18:04 16.02.2021 (обновлено: 18:16 16.02.2021)
 
© Фото : Главное управление МЧС по Брянской областиВ Брянской области спасен мужчина, заблудившийся в лесу
В Брянской области спасен мужчина, заблудившийся в лесу - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Главное управление МЧС по Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 16 фев — РИА Новости. Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в брянском лесу в двадцатиградусный мороз, сообщает ГУМЧС по Брянской области.
Инцидент произошёл поздним вечером в понедельник. Двое мужчин направились пешком по лесной дороге из посёлка Выгоничи в деревню Залядку Выгоничского района Брянской области.

"Расстояние между населёнными пунктами составляет 10 километров, а ночью температура воздуха понизилась до -21 градуса мороза. Один из мужчин благополучно добрался домой, а второй отстал в пути и заблудился", — говорится в сообщении.

Искать потерявшегося мужчину ночью было еще сложнее из-за труднопроходимой местностью, поэтому к спасательной операции привлекли сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУМЧС России по Брянской области.
Заблудившегося в лесу мужчину нашли только ранним утром, когда специалисты выдвинулись на снегоходе на поиски.
Спасатели дали ему тёплую одежду, доставили в деревню и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:36Хорошие новости
В Ленинградской области спасли четырнадцать рыбаков
 
Хорошие новостиРоссияБрянская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
Лента новостейМолния