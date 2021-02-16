В Брянске спасли заблудившегося в сильный мороз в лесу мужчину
18:04 16.02.2021 (обновлено: 18:16 16.02.2021)
© Фото : Главное управление МЧС по Брянской областиВ Брянской области спасен мужчина, заблудившийся в лесу
© Фото : Главное управление МЧС по Брянской области
БРЯНСК, 16 фев — РИА Новости. Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в брянском лесу в двадцатиградусный мороз, сообщает ГУМЧС по Брянской области.
Инцидент произошёл поздним вечером в понедельник. Двое мужчин направились пешком по лесной дороге из посёлка Выгоничи в деревню Залядку Выгоничского района Брянской области.
"Расстояние между населёнными пунктами составляет 10 километров, а ночью температура воздуха понизилась до -21 градуса мороза. Один из мужчин благополучно добрался домой, а второй отстал в пути и заблудился", — говорится в сообщении.
Искать потерявшегося мужчину ночью было еще сложнее из-за труднопроходимой местностью, поэтому к спасательной операции привлекли сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУМЧС России по Брянской области.
Заблудившегося в лесу мужчину нашли только ранним утром, когда специалисты выдвинулись на снегоходе на поиски.
Спасатели дали ему тёплую одежду, доставили в деревню и передали бригаде скорой медицинской помощи.