https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html

В Брянске спасли заблудившегося в сильный мороз в лесу мужчину

В Брянске спасли заблудившегося в сильный мороз в лесу мужчину

Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в брянском лесу в двадцатиградусный мороз, сообщает ГУМЧС по Брянской области. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:04

2021-02-16T18:04

2021-02-16T18:16

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брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 16 фев — РИА Новости. Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в брянском лесу в двадцатиградусный мороз, сообщает ГУМЧС по Брянской области.Инцидент произошёл поздним вечером в понедельник. Двое мужчин направились пешком по лесной дороге из посёлка Выгоничи в деревню Залядку Выгоничского района Брянской области.Искать потерявшегося мужчину ночью было еще сложнее из-за труднопроходимой местностью, поэтому к спасательной операции привлекли сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУМЧС России по Брянской области.Заблудившегося в лесу мужчину нашли только ранним утром, когда специалисты выдвинулись на снегоходе на поиски.Спасатели дали ему тёплую одежду, доставили в деревню и передали бригаде скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20210209/ldina-1596701710.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брянская область, происшествия