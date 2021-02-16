https://ria.ru/20210216/sotspodderzhka-1597754912.html

Глава Поморья выступил за дополнительные меры соцподдержки

Глава Поморья выступил за дополнительные меры соцподдержки

Губернатор Поморья Александр Цыбульский выступил за введение в регионе дополнительных меры соцподдержки; разработанные по его инициативе социальные... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:21

2021-02-16T20:21

2021-02-16T20:21

архангельская область

жилье

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Поморья Александр Цыбульский выступил за введение в регионе дополнительных меры соцподдержки; разработанные по его инициативе социальные законопроекты вынесены на рассмотрение депутатов областного Собрания, сообщает пресс-служба регионального правительства.Для повышения социального благополучия жителей на рассмотрение депутатов вынесены два законопроекта. В своем Телеграм-канале Цыбульский отметил, что первый касается предоставления ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, земельных участков под ИЖС в аренду без проведения торгов, говорится в сообщении.Вторая инициатива, направленная областным депутатам, касается внесения изменений в региональный закон "О транспортном налоге".По его мнению, это поможет многодетным семьям легче пережить последствия, связанные с ограничениями в период пандемии коронавируса. Норма касается освобождения многодетных семей от уплаты налога в отношении одного транспортного средства, по которому сумма налога исчислена в наибольшем размере.

https://ria.ru/20210205/arkhangelsk-1596258267.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр цыбульский