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Архангельская область
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Глава Поморья выступил за дополнительные меры соцподдержки
Глава Поморья выступил за дополнительные меры соцподдержки
Губернатор Поморья Александр Цыбульский выступил за введение в регионе дополнительных меры соцподдержки; разработанные по его инициативе социальные... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T20:21
2021-02-16T20:21
архангельская область
жилье
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Поморья Александр Цыбульский выступил за введение в регионе дополнительных меры соцподдержки; разработанные по его инициативе социальные законопроекты вынесены на рассмотрение депутатов областного Собрания, сообщает пресс-служба регионального правительства.Для повышения социального благополучия жителей на рассмотрение депутатов вынесены два законопроекта. В своем Телеграм-канале Цыбульский отметил, что первый касается предоставления ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, земельных участков под ИЖС в аренду без проведения торгов, говорится в сообщении.Вторая инициатива, направленная областным депутатам, касается внесения изменений в региональный закон "О транспортном налоге".По его мнению, это поможет многодетным семьям легче пережить последствия, связанные с ограничениями в период пандемии коронавируса. Норма касается освобождения многодетных семей от уплаты налога в отношении одного транспортного средства, по которому сумма налога исчислена в наибольшем размере.
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жилье, александр цыбульский

Глава Поморья выступил за дополнительные меры соцподдержки

20:21 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Поморья Александр Цыбульский выступил за введение в регионе дополнительных меры соцподдержки; разработанные по его инициативе социальные законопроекты вынесены на рассмотрение депутатов областного Собрания, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для повышения социального благополучия жителей на рассмотрение депутатов вынесены два законопроекта. В своем Телеграм-канале Цыбульский отметил, что первый касается предоставления ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, земельных участков под ИЖС в аренду без проведения торгов, говорится в сообщении.
"Размер арендной платы за такие участки не будет превышать земельного налога. Кроме того, ветераны боевых действий, признанные нуждающимися в жилье, с принятием закона смогут приобрести до 200 кубометров древесины для строительства жилья по льготной цене", – написал глава Поморья.
Вторая инициатива, направленная областным депутатам, касается внесения изменений в региональный закон "О транспортном налоге".
"Предлагаю освободить многодетные семьи нашего региона от уплаты транспортного налога на постоянной основе. В июле прошлого года мы приняли решение освободить их от уплаты данного налога за 2019 год. Сейчас предлагаю распространить эту меру поддержки семей независимо от года исчисления налога, а также установить беззаявительный порядок предоставления льготы", - подчеркнул Цыбульский.
По его мнению, это поможет многодетным семьям легче пережить последствия, связанные с ограничениями в период пандемии коронавируса. Норма касается освобождения многодетных семей от уплаты налога в отношении одного транспортного средства, по которому сумма налога исчислена в наибольшем размере.
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