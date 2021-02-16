Эксперт оценил заявления НАТО о готовности сотрудничать с Россией
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия готова сотрудничать с НАТО, но вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда альянс репетирует войну с РФ, а заявления о диалоге из Брюсселя – только ритуал, сказал РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает различные варианты взаимодействия с Россией, и готов как к столкновению, так и к сотрудничеству.
"Мы предлагаем НАТО равноправное взаимодействие в сфере безопасности, но альянс в практическом плане отрабатывает сценарии ведения войны с Российской Федерацией. В этих условиях адекватной и единственно возможной ответной реакцией нашей страны является принятие достаточных мер для обеспечения ее обороноспособности и безопасности, что мы и реализуем на практике", - сказал Коротченко.
Он пояснил, что Россия ответит стремлением к взаимодействию, когда НАТО будет готово к диалогу, который учитывал бы интересы РФ.
"Пока же мы видим, что ритуальные заявления из Брюсселя не подтверждаются практическими делами, идет накачивание военной активности", - добавил эксперт.