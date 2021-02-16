https://ria.ru/20210216/sotrudnichestvo-1597670653.html

Эксперт оценил заявления НАТО о готовности сотрудничать с Россией

Эксперт оценил заявления НАТО о готовности сотрудничать с Россией

Россия готова сотрудничать с НАТО, но вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда альянс репетирует войну с РФ, а заявления о... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:55

2021-02-16T12:55

2021-02-16T12:55

россия

игорь коротченко

брюссель

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия готова сотрудничать с НАТО, но вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда альянс репетирует войну с РФ, а заявления о диалоге из Брюсселя – только ритуал, сказал РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает различные варианты взаимодействия с Россией, и готов как к столкновению, так и к сотрудничеству.Он пояснил, что Россия ответит стремлением к взаимодействию, когда НАТО будет готово к диалогу, который учитывал бы интересы РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/nato-1597601794.html

россия

брюссель

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь коротченко, брюссель, нато, йенс столтенберг