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Эксперт оценил заявления НАТО о готовности сотрудничать с Россией
Эксперт оценил заявления НАТО о готовности сотрудничать с Россией
Россия готова сотрудничать с НАТО, но вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда альянс репетирует войну с РФ, а заявления о... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:55
2021-02-16T12:55
россия
игорь коротченко
брюссель
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия готова сотрудничать с НАТО, но вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда альянс репетирует войну с РФ, а заявления о диалоге из Брюсселя – только ритуал, сказал РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает различные варианты взаимодействия с Россией, и готов как к столкновению, так и к сотрудничеству.Он пояснил, что Россия ответит стремлением к взаимодействию, когда НАТО будет готово к диалогу, который учитывал бы интересы РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/nato-1597601794.html
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россия, игорь коротченко, брюссель, нато, йенс столтенберг

Эксперт оценил заявления НАТО о готовности сотрудничать с Россией

12:55 16.02.2021
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия готова сотрудничать с НАТО, но вынуждена принимать меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда альянс репетирует войну с РФ, а заявления о диалоге из Брюсселя – только ритуал, сказал РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает различные варианты взаимодействия с Россией, и готов как к столкновению, так и к сотрудничеству.
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В НАТО намерены увеличить расходы на защиту рубежей на востоке
"Мы предлагаем НАТО равноправное взаимодействие в сфере безопасности, но альянс в практическом плане отрабатывает сценарии ведения войны с Российской Федерацией. В этих условиях адекватной и единственно возможной ответной реакцией нашей страны является принятие достаточных мер для обеспечения ее обороноспособности и безопасности, что мы и реализуем на практике", - сказал Коротченко.
Он пояснил, что Россия ответит стремлением к взаимодействию, когда НАТО будет готово к диалогу, который учитывал бы интересы РФ.
"Пока же мы видим, что ритуальные заявления из Брюсселя не подтверждаются практическими делами, идет накачивание военной активности", - добавил эксперт.
 
РоссияИгорь КоротченкоБрюссельНАТОЙенс Столтенберг
 
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